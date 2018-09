Una publicación celebra los Coloritmos de Alejandro Otero

Una pintura musical, rítmica y fálica que hunde sus resonancias en los más remotos rituales indígenas o en sugerencias para un arte del futuro. Así definió José Balza los Coloritmos de Alejandro Otero,una serie de obras rectangulares que produjo el pintor y escultor entre 1955 y 1971 con pintura industrial, papel y madera.

El conjunto de piezas no había sido registrado de manera sistemática y gracias a la investigación de los curadores Juan Ignacio Parra y Rafael Romero es posible conocer las pinturas que integran la serie. Este año publicaron Los Coloritmos de Alejandro Otero, primer catálogo razonado que se ha hecho sobre un artista venezolano.

En el libro, los autores plasman un total de 90 registros: 83 Coloritmos, 6 Coloritmos en movimiento y una réplica del Coloritmo 35,esta última fue la primera obra abstracta venezolana en ganar el Premio Nacional de Pintura, en 1958. En cada descripción señalan la técnica de la obra, sus dimensiones, dónde fue expuesta y los materiales utilizados para su creación.

Para celebrar la publicación del catálogo, la Sala Trasnocho Arte Contacto inaugura hoy la exposición A la búsqueda de los Coloritmos de Alejandro Otero. Una muestra de 15 piezas entre bocetos y Coloritmos, así como fotografías inéditas en las que se aprecia el proceso de producción de las pinturas y 4 maquetas de los diseñadores que participaron en la publicación.

Yuri Liscano, gerente de la sala TAC, considera que la muestra es un aporte para el público venezolano interesado en las artes visuales. “También es una revisión del arte nacional y de uno de nuestros grandes creadores. Además, presentamos hallazgos que arrojó la investigación de Romero y Parra”, anunció.

Un dato relevante de la investigación tiene que ver con el Coloritmo 35. En la exposición no está el original sino una réplica que Otero mandó a hacer en 1989. La razón es que se desconoce el paradero del coleccionista que adquirió la pintura. “Según la averiguación de los autores al Coloritmo 35 se le perdió la pista”, informó Liscano.

Para el exhaustivo estudio de la serie, los curadores se dieron a la tarea metodológica de localizar, registrar, documentar y presentar el conjunto completo de las pinturas: “Con el tiempo y los hallazgos nuestro interés no hizo sino crecer, y nos llevó a formularnos algunas preguntas puntuales: ¿cuántas obras realmente fueron producidas por Alejandro Otero como parte de la serie Coloritmos? ¿Cómo fueron identificadas? ¿Qué las reúne, qué las diferencia? ¿Cómo variaron los Coloritmos en el tiempo? ¿Cuál fue el destino de las obras?”, expresa Romero en la publicación.

Parra señala: “Se calcula y se puede afirmar con propiedad que Alejandro Otero ha debido hacer un número no menor de 100 bocetos para susColoritmos”.

A pesar de la intensa búsqueda, esta aún no se ha cerrado. “Rafael Romero ha comentado que la investigación no ha concluido. Hay cuatro obras que todavía no aparecen y se espera que, quizás con la publicación, alguien se manifieste y diga que tiene una. Podemos descubrir algo”, indicó el promotor cultural.

La muestra A la búsqueda de los Coloritmos de Alejandro Otero estará abierta al público hasta el 11 de noviembre.

A la búsqueda de los Coloritmos de Alejandro Otero

Sala Trasnocho Arte Contacto

Horario: miércoles a sábado: de 10:00 am a 9:00 pm

Domingos, martes y feriados: de 1:00 pm a 9:00 pm

Entrada libre