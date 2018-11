Una noche salvaje con Tatoo en Los Ángeles

Mañana, a las 8:00 pm, HBO estrena My Dinner with Hervé, cinta inspirada en una historia real y que explora la amistad poco probable entre el periodista Danny Tate (Jamie Dornan) y Hervé Villechaize (Peter Dinklage), el famoso actor enano francés, que empieza con una solicitud de entrevista y se desarrolla en una noche salvaje en Los Ángeles. El encuentro tendrá consecuencias que cambiarán la vida de ambos.

Con la participación de Andy Garcia en el papel de Ricardo Montalbán – el compañero de Villechaize en la famosa serie de tv de los años 70, La Isla de la Fantasia –, la película también está protagonizada por Mireille Enos como la novia de toda la vida de Hervé; Harriet Walter como la editora del periódico.

Sacha Gervasi escribió y dirigió el filme.

— Peter, ¿entiendo que estuvieron trabajando en esto con Sacha Gervasi durante años?

Peter Dinklage: Años. Todas mis escenas llevaron años. Filmamos las de Jamie en cerca de cinco minutos. Las mías llevaron 14 años.

Jamie Dornan: ¿De verdad fueron 14 años en los que estuviste trabajando en eso?

PD: Sí, desde que vi a Sacha por primera vez. Él vino a ver una obra que estaba haciendo, Ricardo III, en el Public. Salimos a cenar, la primera de cientos de cenas juntos. Me dio el breve guion que había escrito; My Dinner with Hervé (Mi Cena con Hervé) era su título también. Tenía cerca de 30 páginas y la mayor parte se centraba en la entrevista en sí con algunos flashbacks. Y pensé que era una gran idea. Yo no sabía mucho sobre Hervé. Sabía quién era, como todo el mundo: Tattoo, “el avión, el avión”. Y pensé que él era realmente fascinante, obvio, por mi tamaño. Sentía también curiosidad por ese otro tipo, y por la vida que llevaba, que se revelaba en las charlas con Sacha, y en su breve guion. Qué interesante era este tipo.

— ¿Entonces se involucró con el proyecto desde ese momento?

PD: Sí, bastante.

JD: ¿Pero se hizo en algún punto entre los 14 años y ahora?

PD: Digamos que sí. Como con todo, es difícil conseguir financiamiento. Sacha se vio enfrentado a la misma pregunta: ¿Por qué? ¿Por qué este tipo? No es Winston Churchill, es muy específico. No es un género, pero es muy específico. Y por lo general ahora los documentales descubren y describen a estas personas menos conocidas. Y muy a menudo yo prefiero ver un documental.

JD: Pero existe un gran apetito para eso.

PD: A mí me encantan los documentales de personas de las que no conocía su existencia. Pero Sacha se encontró con este hombre, y pasó algunas noches con él.

La película lo condensa en una noche, pero él había pasado tres noches hablando con este tipo. Y ya que Sacha era el director y el guionista, fue excelente trabajar con alguien que había tenido una experiencia personal, de primera mano. Y para ser sincero, y Sacha seguro te dirá lo mismo, probablemente haya demorado tanto porque era tan personal, con Sacha. Es difícil dejar que algo salga al mundo, al éter, cuando es tan cercano a uno. Además, las personas que conocieron y amaron a Hervé siguen estando por allí, y uno quiere ser respetuoso y rendir tributo, pero, al final, especialmente para mí como actor, uno tiene que adueñarse del proyecto. Porque uno nunca se va a convertir en él. Si no, uno estaría haciendo una imitación barata.

— ¿Cuáles son los aspectos de él que tuvo que estudiar con más detenimiento?

PD: Tal vez su voz sea más conocida que él en sí. Por lo tanto antes de hacer cualquier cosa tuve que lograr eso: para mí, no para otros. Y si no podía hacer eso, no creo que hubiese aceptado el papel. Eso era muy específico. Y también cómo se veía. Tuvimos muchas iteraciones sobre ese aspecto y luego decidimos que menos es más.

— Existen tantos meta elementos en esta película, ¿pero caracterizar a la persona que la escribió y que la dirigió debe haber resultado un poco extraño a veces?

JD: Sí, y eso es lo raro. Pienso que éramos bastante conscientes de no dejar que eso se convirtiese en una carga. Por supuesto, interpreto a una versión de Sacha, pero nunca vi el guion en el cuál se lo llamase Sacha Gervasi. Siempre fue su propio asunto. Muy temprano tomamos la decisión de que fuese irlandés, para poder mantener mi acento, porque no pensamos que no agregaba nada que él fuese inglés. Y creo que ayudó a tener un poco de la separación que quería Sacha, y él lo hizo más afable a mis ojos. E hizo de él algo que yo, que nosotros, podíamos crear. Peter habla de hacer su propia versión de (Hervé) que no sea una copia y que no fuese alguien que se disfrazara de Hervé Villechaize y que tratase de ser él. Creo que es importante.

PD: Eso es más para un sketch de comedia, ¿entiendes lo que quiero decir? Y eso es fantástico, no lo desestimo.

JD: Sin embargo puede volverse irrespetuoso.

— ¿De dónde piensas que vienen los demonios de Hervé? ¿Piensas que es un trauma de la infancia, o el hecho de que lo trataron como algo diferente durante la mayor parte de su vida? ¿Piensas que su actitud hacia la bebida y hacia las mujeres era un síntoma de ello o que lo exacerbaba?

PD: Sí, creo que la bebida despierta a los demonios en muchas personas. El hábito de la bebida es complicado, cambia las personalidades. Para mejor y para peor. Hay personas que a veces tienen algún problema con eso, y hay otras que no tienen problemas. Algunas personas son felices cuando están borrachas, otras son realmente malvadas cuando lo están. Felices, malvadas. ¿Cuál es la expresión correcta? ¿Los irlandeses beben para ser felices…? Hay una gran expresión irlandesa sobre ello...

JD: Y así nos las arreglamos.

PD: Es como uno se las arregla. Obviamente esto no ocurre con Hervé. Creo que eso lo descarriló. No lo juzgo, y quisiera hablar demostrando el respeto debido hacia su persona y a sus seres queridos. Pero creo que él seguía esto, esta suerte de burbuja de fama que flotaba a su alrededor y creo que él a veces se apartó de lo que es importante. Y eso lo mostramos en la película.

Él era muy caballero, muy inteligente y muy amante del arte. Era un pintor increíble y sé que continuó pintando, pero la fama se llevó su mejor parte. Y la fama es algo muy abstracto y que surge de un buen trabajo, y cuando uno se pega ala fama, sin la razón subyacente de ella, uno se pierde. Es mi opinión.

— Mientras veía la película pensé que muestra que Hollywood tiene también un costado oscuro. Y creo que se puede apreciar esto en realidad en ambos personajes.

PD: Hay que hacer dinero, como en cualquier negocio. Y si no estás trabajando, para que ellos te consigan dinero y si ya no estás produciendo dinero para ellos, entonces pierden el interés en ti. Pero eso es válido para cualquier negocio.