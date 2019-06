Una experiencia íntima y contemplativa de la mano de Famasloop

Famasloop regresó con un manual de instrucciones.

Sencillo y promisorio. Basta cerrar los ojos y dejar que la imaginación haga el resto mientras transcurre el nuevo video de la banda.

Una voz que casi susurra y simula cambiar de posición en los audífonos, habla sobre universos que se encuentran, labios que debutan mientras se dibuja un infinito en el que cuerpos diminutos son tan solo parte de una vasta existencia. Energías que fluyen de cuerpos que giran alrededor de luces. Paz.

Es imposible establecer una imagen única para esa experiencia.

La agrupación venezolana invita en “Gira” a un diálogo interno que luego será una experiencia compartida. La pieza audiovisual dura casi 8 minutos, de los cuales, en más de la mitad, hay que permanecer con los ojos cerrados, mientras la letra y la imaginación se hacen cómplices.

Desde diciembre de 2015 Famasloop no estrenaba canción. Ese mes presentaron el video de “No pasa nada”, dirigido por Joe Torres, que muestra a unos militares que cantan en un bar: “Un día el hambre vino y los sapos seguían gordos. Pa' comé lomito arrodillado, prefiero pan duro pero parado”. Todo en variados sonidos caribeños como promesa para un próximo disco que, según reseñaron los medios, iba a salir en 2016.

Es una canción ceñida al cuestionamiento, siempre con ironía, que ha caracterizado parte de la obra de la banda.

Pero los músicos de Famasloop emigraron. Proceso difícil. Aunque no estuvieron alejados de la música, los seguidores no recibían nuevas canciones desde hace casi cuatro años.

En ese tiempo han estado puliendo las piezas que incluso habían empezado a componer en Caracas. “Gira” es una de ellas, pero era un tema que había sido prácticamente descartado porque rompía con la propuesta bailable de este disco, el primero de una nueva trilogía llamada Las cenizas y que estará compuesta por los álbumes Lo más seguro es que quién sabe, Dónde estamos y Las cenizas.

“Es un disco muy dinámico y esta canción de casi 8 minutos se alejaba de lo que habíamos hecho”, cuenta el cantante Alain Gómez desde México, país al que emigró hace 3 años y en el que también se encuentra su compañero de banda Luis Daniel González. Vanesa Gouveia está en Panamá y el baterista Rafael Urbina en Nueva York.

Pero en septiembre de 2017 ocurrió el terremoto que causó en México la muerte de más de 369 personas, la mayoría de ellas en la capital, además de graves daños en la infraestructura.

Cuando empezó el temblor de 7,1 en la escala de Richter, Alain Gómez y Luis Daniel González se encontraban en Pararrayos Studio, del que ambos son socios, en Ciudad de México. “Bajábamos de ese sexto piso y nos caían pedazos de techo en la cabeza. Hubo un momento en el que yo estaba seguro de que el edificio se iba a caer. Si duraba unos segundo más, se venía abajo. Me extrañó la serenidad que tenía. Hubo miedo después. Pero en el momento preciso era otra cosa. Es lo que trato de emular en esta canción”, recuerda Gómez, compositor de la letra, quien se inspiró además en un extracto de Un punto azul pálido del científico y escritor estadounidense Carl Sagan.

“Tiene que ver mucho con ese texto. Entender lo insignificante de la vida, pero no en el mal sentido. Hay dos maneras de ver la vida: eres un átomo en el universo o un universo de átomos. Eres parte del universo o el universo es parte de ti. Vivimos esa dualidad en su máxima expresión cuando nos vimos cerca de la muerte”, señala el también guitarrista.

En el estudio habían quedado las grabaciones. Casi entre ruinas. Luego del sismo decidieron rescatar el material acompañados de Andrés Belloso, bajista de Los Mesoneros, otra de las bandas venezolanas radicadas en México. “Lo hicimos escondidos de la Guardia Nacional, una odisea, una experiencia fuerte. Cuando regresamos a casa, la canción que nos provocó trabajar fue ‘Gira’. Y terminó siendo lo primero que dijimos después de todo este tiempo de silencio”, indica Gómez, cuya voz para la canción se grabó justo después de esa experiencia.

Sobre las reacciones

Escribir en la sección de comentarios del canal de Youtube forma parte de las instrucciones, así como subir una imagen relacionada con la experiencia y usar la etiqueta #GiraEnMiCabeza.

“Esta vaina fue mejor que una meditación guiada. Las ondas binaurales se quedaron pendejas. Me encanta que estén de vuelta y siempre sorprendiendo de manera tan grata”, escribió Nahir Lara.

“Coño mano. ¡No sé qué carajo me pasó! ¡Pero estoy llorando y riendo al mismo tiempo! ¡Qué bolas! ¡Chapeau!”, comentó Ron Chávez.

“Viajé al desierto y al parque La Llovizna en Puerto Ordaz, Edo. Bolívar”, precisó Ana Guerra.

“Fue una maravillosa experiencia, cuando cerré los ojos sentí que me caía por un abismo. Nunca sentí miedo. Es paz única. Gracias”, publicó Lisy M.

Son algunos de los más de 660 comentarios que hay desde la publicación del video, el miércoles 29 de mayo. “Me he enterado de personas que han visto familiares muertos y otros hasta se han masturbado. Pensamos elaborar una pieza solo con las reacciones. Han sido muy creativas, toda una locura”, dice Alain Gómez sobre la obra, cuya versión en estéreo se puede escuchar en plataformas de streaming como Spotify.

Ahora habrá que esperar para conocer cómo será la interpretación y la experiencia de “Gira” en los conciertos. Rafael Urbina dice que está resuelto. “Tenemos una sorpresa, pero no podemos adelantar nada. El álbum tiene una onda más bailable. La gente va a gozar. ‘Gira’ será el momento trascendental y espiritual del show”, indica. Y Gómez agrega: “Si la experiencia en Youtube les impactó, en vivo se les van a caer los pantalones con lo que tenemos pensado”.

A pesar de la distancia

El primero de Famasloop en emigrar fue Rafael Urbina, que partió junto con su esposa hace cinco años. Surgió un proyecto en Estados Unidos. Iba por un año, pero la situación en Venezuela empezó a ser cada vez peor, y además se presentó la oportunidad de obtener los papeles para permanecer legalmente. Decidió quedarse.

Tomás Mena quedó a cargo de la batería durante ese tiempo, hasta que cada uno tomó su decisión.

“Los conciertos empezaron a desaparecer y Famasloop no tenía mucho lugares dónde tocar. Cada uno tenía que estar bien en su vida para luego pensar qué hacer con la banda”, expresa Urbina, quien en Venezuela también trabajó en la producción de actividades como el Hatillo Jazz Festival. “Mucho de eso se perdió y me encantaría que se retomara. En algún momento va a suceder. No quiero olvidar lo que hemos hecho en Venezuela. Planeamos una gira a final de año y esperamos hacer un show allá, como lo haremos en el resto de Latinoamérica”, añade.

Alain Gómez lamenta que la agrupación no esté unida físicamente. Pero era necesario, dice. “Extraño tener a mis compañeros todos los días conmigo. ¿Pero qué venezolano en el mundo está en una situación ideal con respecto a eso? A la mayoría de nosotros nos sacaron a patadas de nuestra propia casa. No fue una migración planificada, sino apresurada y obligada por las circunstancias. Pero, a su vez, no es algo que vamos a dejar que nos detenga”.

Eso sí, México parecía un destino lógico para ellos porque en ese país hay una industria sólida para la música en español.

“Pero no queríamos hacerlo obligado, darle el gusto a los que querían que nos fuéramos. Cuando me preguntas cuál es el punto en el que me di cuenta de que no había nada que hacer, fue cuando pensé que la única forma de seguir en la lucha era renunciando a principios indispensables para mí, como ser una persona pacífica. Llegó un momento en el que la única salida que veía implicaba decisiones que no estaba dispuesto a tomar. Además, el tema de las canciones era el mismo. Todo el tiempo pensaba sobre lo que ocurría en Venezuela. No quería hacer toda mi carrera sobre protesta social”, afirma Gómez, a quien Urbina desde Nueva York le decía que tenía que salir de Venezuela. “Es que su cabeza estaba inmersa en preocupaciones, en problemas sobre lo que ocurría en el país. Ahora siento que haber salido me hace ver las cosas con otro foco y uno puede drenar mejor”, dice el baterista.

Ese tema, la reacción a lo que todavía pasa en el país, continuará. Es imposible desvincularse, pero no será lo único, como nunca ha sido en la obra de Famasloop, que en 2012 publicó el que es hasta ahora su último disco de estudio, La quema, perteneciente a la trilogía Las casas.

Eligieron el huevo como imagen de Los más seguro es que quién sabe porque la idea es que la gente imagine que dentro de cada uno habrá una sorpresa diferente. “Quizá después de esta canción espiritual saquemos un punk de dos minutos que haga una comparación entre militares y putas. La siguiente puede ser tambores, merengue, tuki. Lo único que no vas a conseguir es reguetón”, afirma el cantante.

Comenzar de cero

Rafael Urbina cuenta que, antes de partir a México, varios le preguntaron las razones de dejar un país en el que habían logrado un público leal. Pero el baterista indica que la experiencia en Venezuela más bien fue un impulso. “Lo logramos en un país donde no se podía hacer y lo podríamos lograr en cualquier país al que vayamos. Esa es mi evaluación de lo que siento que es ahora Famasloop”.

Gómez reflexiona de forma similar: “Lo más maravilloso de la adversidad fue darnos cuenta de algo que Famasloop dijo desde el principio: que no teníamos que pelearnos por las migajas de la torta pequeña, sino que entre todos teníamos que hacer una torta más grande. Como todos tuvimos que comenzar de cero en otro país, cuando sacamos un sencillo nos apoyamos, colaboramos entre nosotros. Hemos hecho todo lo debido para que la torta sea más grande. Aprendimos algo. No sé si hubiera sido mejor aprender por las buenas. Pero lo aprendimos por las malas y para siempre”.

Otra reflexión está relacionada con el momento de tener que adentrarse en el mercado mexicano, con varias agrupaciones famosas del rock y el pop latinoamericano como Café Tacvba, Zoé, Natalia Lafourcade, Julieta Venegas o Hello Seahorse!

“Cuando nos vemos cara a cara con otras bandas de más renombre y trayectoria, no hay miedo ni ganas de bajar la cabeza. Las vemos de tú a tú. Salir nos hizo dar cuenta de que estábamos en un nivel muy alto, que no tiene nada que envidiar a lo que hacen en este país. Hablo por ejemplo de Los Mesoneros y Okills. Famasloop acaba de salir y ya veremos qué pasa con nosotros. Creo que lo mismo. Vivíamos en un sistema que funcionaba al revés. Mientras mejor hacía las cosas, menor era la recompensa. En el resto del mundo te esfuerzas y recibes algo. Siembras y luego cosechas”, señala Gómez, quien junto con Luis Daniel González produce el próximo disco de Rubén Albarrán. Además, preparan un álbum infantil titulado Caracha tío, inspirado en la obra de Simón Díaz. “Es una de las sorpresas que le tiene Famasloop a Venezuela”.

Cuando se le pregunta al vocalista cómo será el reencuentro con el público venezolano, le cuesta responder. Se le oye la voz entrecortada cuando dice: “¡Wow! Se me salen las lágrimas de solo imaginarlo. Esta respuesta tendría que pensarla muy bien. Pero me lo imagino grande y como un día muy feliz”.

Decisión difícil

El seguidor acucioso habrá notado que en los créditos de “Gira” aparece el nombre del bajista Ricardo Martínez entre los intérpretes, pero no entre los integrantes de Famasloop. El músico sigue en el país trabajando con artistas locales en Remoto Estudio, pero ya no está en la alineación del conjunto.

“Él es nuestro amigo de trabajo y de vida. Es como mi hermano. Decidió quedarse en Venezuela por razones personales familiares y otras cosas. Toca en ‘Gira’ y la mayoría de los temas del nuevo disco, pero no podía seguir siendo parte de la banda por mantenerse en Venezuela. En mi caso, como miembro fundador de Famasloop, estoy a un pasaje de 3 horas y de 200 dólares, no tan caro, para ir a México. Desde Venezuela es cada vez más complicado salir. Fue una decisión difícil tanto para él como para nosotros que él no pudiera comprometerse, aunque no digo que pueda salir a tocar con nosotros, por ejemplo en Venezuela. Él es parte de la banda porque compuso y produjo varios temas del disco. Siempre va a estar ahí”, asegura Urbina, quien en Nueva York tiene un proyecto paralelo llamado Sur10.

Con respecto al lanzamiento del disco, no hay nada preciso. Puede ser entre septiembre u octubre de este año. Antes, habrá otros sencillos.