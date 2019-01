Tuiteros crearon challenge por la “reunión” de Guaidó con Cabello

Usuarios de Twitter crearon este viernes un reto viral llamado Guaidó Challenge en alusión al video publicado por Jorge Rodríguez en el cual asegura que el presidente interino Juan Guaidó se reunió con Diosdado Cabello.

Los ciudadanos compartieron imágenes en las cuales se les puede ver a lo participantes utilizar un sueter con capucha que oculta el rostro, de manera similar al hombre que aparece en el video publicado por Rodríguez.

Algunas de las publicaciones comparan al hombre que se ve en el video con una escena de la película E.T., el extraterrestre.

El hashtag empleado por los usuarios se volvió viral en cuestión de minutos, luego de que se hiciera público el video de la presunta reunión.

-Búscame una capucha

-Are you Guaidogging me?#GuaidoChallege pic.twitter.com/oo1dUfUnDt