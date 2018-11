Tres venezolanos ya tienen su Latin Grammy

Tres venezolanos ganaron estatuillas en la ceremonia no televisada del Latin Grammy celebrada esta noche.

La trompetista Linda Briceño se convirtió en la primera mujer en triunfar en la categoría Productor del Año, por su trabajo en el sencillo 11 y también por el disco Segundo piso, de MV Caldera. “Quisiera agradecer a todas las mujeres que estuvieron nominadas antes en esta categoría. Soy la primera en ganar en este apartado. Espero que este sea el comienzo para que más mujeres sean tomadas en cuenta en este apartado”, dijo al recibir el premio en el Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas.

En una entrevista en septiembre, señaló: “Esta es una de las categorías más difíciles de lograr. Las personas con las que me nominaron tienen años en la industria y llevan hasta cinco o seis productos de artistas grandes”. Briceño, que estudia en The New School en Nueva York, ya había sido postulada en 2014 por Tiempo, en las áreas de Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum Pop Tradicional.

El cuatrista Miguel Siso, nacido en el estado Bolívar, obtuvo el galardón Mejor Álbum Instrumental por su disco Identidad, un compendio de 11 temas en el que hace un recorrido por todo lo que transmite la música venezolana. “No tengo palabra para decir lo feliz que estoy. Este es un álbum que se formó para mi amado país, Venezuela, que está pasando por una crisis muy fuerte. Y a mi país se lo dedico”, dijo muy emocionado el músico.

En la producción, hay canciones dedicadas al Salto Ángel, a su viaje de Puerto Ordaz a Caracas y a la migración, además de piezas que ideó para su esposa y su padre. “Tengo sentimientos encontrados. No sabía si reírme o llorar. Competí con músicos que he admirado toda mi vida”, expresó al conocer su nominación en septiembre.

El cantautor Juan Carlos Luces consiguió una estatuilla a la Mejor Canción Tropical por la composición del tema “Quiero tiempo”, interpretado por Víctor Manuelle y Juan Luis Guerra.

A partir de las 9:00 pm se entregarán los galardones de las posiciones principales en una ceremonia que transmitirá TNT.

J Balvin con ocho y Rosalía con cinco, lideran las postulaciones.