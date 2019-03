El Trasnocho Cultural aún está a oscuras

Las luces de la Fundación Trasnocho Cultural se apagaron, al igual que las de todo el país, hace una semana, en horas de la tarde, de manera inesperada. Aunque lentamente el servicio eléctrico se ha ido restituyendo en todo el país, muchas zonas siguen sin energía. Es el caso del centro cultural de Las Mercedes.

“Oficialmente Trasnocho cerrado hasta nuevo aviso. La explosión del generador en Concresa nos alimentaba de electricidad. Hasta que no se solucione, no podremos brindar nuestras funciones”, publicó la institución en su cuenta de Twitter el día de ayer.

“No ha llegado la luz al Trasnocho y no hemos podido operar. Se ha intentado hablar con Corpoelec, pero lamentablemente no nos han atendido, quizá por la gran cantidad de denuncias y quejas que recibe. Ignoramos por qué no nos han reconectado cuando ya casi toda la ciudad tiene luz”, comentó Solveig Hoogesteijn, directora del Trasnocho Cultural.

En la institución operan restaurantes, una librería, una galería, una tienda de discos, así como las salas de cine y de teatro. “Nuestra razón de ser es estar para el público, traerle lo mejor de nosotros y es muy fuerte pasar por esto sabiendo que muchas familias viven de esta actividad. Las pérdidas son enormes, no solo para los restaurantes con toda la materia prima que se ha dañado, sino para la institución misma que, como centro cultural, vive de los ingresos generados por la taquilla. Desearíamos conseguir independencia energética, lo cual presupone una inversión enorme, pero creemos que es necesaria porque conocemos la situación de los servicios públicos y sus constantes fallas”, apuntó la también directora de cine.

Hoogesteijn señaló que el equipo del Trasnocho se mantiene en constante comunicación para reprogramar las actividades interrumpidas desde la semana pasada. Entre ellas, la última obra del Festival Jóvenes Directores Trasnocho con la deliberación del jurado, las piezas que están en cartelera, las proyecciones de películas, un ciclo de cine francófono, cineforos y una actividad con la Unión Europea.

“Esperamos que se restablezca la electricidad el viernes para que el Trasnocho pueda volver a encender sus luces. Ese, al menos, es mi ‘wishfulthinking’, siempre intento empujar todo con el pensamiento positivo. Entiendo que un hospital, un centro de salud e incluso un supermercado son mil veces más importantes, pero la cultura es alimento para el espíritu y eso lo necesitamos igualmente como seres humanos, y más todavía cuando pasamos por estos tiempos difíciles”, concluyó Hoogesteijn.