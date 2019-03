Tom Cruise prohibió a su hijo invitar a Nicole Kidman a su boda

El actor estadounidense Tom Cruise no quiere que su ex esposa Nicole Kidman asista a la boda de su hijo adoptivo Connor, por lo que le prohibió al joven invitar a la actriz, reveló una fuente allegada al actor.

La fuente aseguró que el protagonista de la saga de Mission: Impossible, prohibió a su hijo Connor que invite a Kidman a la boda, la cual se realizará bajo los estatutos de la Cienciología, iglesia a la que pertenece Cruise, reseñó Radar Online.

“Tom está detrás de esto y lo que dice siempre es ley. Tom lo decidió y Connor lo secundó”, indicó.

Aún no se ha anunciado la fecha de la boda entre Connor y su novia Silva, una joven italiana, hija de padres cienciólogos, pero Tom no quiere ver en el evento a su ex esposa.

“Tom ni siquiera consideraría invitar a Nicole a la boda de Connor, él no la quiere ahí. Tom le dio la espalda hace mucho tiempo y nunca ha vuelto la vista atrás”, destacó.

Tom Cruise y Nicole Kidman estuvieron casados desde 1990 hasta 2001. En ese tiempo adoptaron dos hijos, Isabella de 26 años de edad y Connor de 24.

Luego de firmar su divorcio, el actor se quedó con la custodia de sus hijos adoptivos, quienes también pertenecen a la cienciología.