Todo lo que debe saber de la 76° entrega de los Globos de Oro

Este domingo 6 de enero se realizará la 76° ceremonia de premiación de los Globos de Oro, una de las estatuillas más prestigiosas de la industria del entretenimiento, la primera del año y la que antecede a los Oscar.

La ceremonia de tres horas, que es organizada por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, se realizará en Beverly Hills, California.

Los animadores de la jornada vespertina son la actriz canadiense Sandra Oh, estrella de Killing Eve nominada actualmente a un Globo, y el comediante estadounidense Andy Samberg, de Brooklyn Nine Nine, programa que lo llevó a ganar en 2014 el Globo de Oro a mejor actor de serie de televisión. Asimismo, Oh fue reconocida con un Globo a mejor actriz de reparto de serie en 2006 por su papel en Grey’s Anatomy.

Ninguno de los dos actores había presidido esta ceremonia con anterioridad.

Una novedad respecto del año pasado es que los presentadores declararon que no tienen un gran interés en ser abiertamente políticos sobre el escenario, gran diferencia con la celebración de 2018, en la que se abarcó la era del #MeToo y otros movimientos. Sin embargo, el micrófono estará abierto para lo que quieran expresar los invitados.

"No debemos ignorar nada, pero pasamos mucho tiempo todos los días revolcándonos en muchas de las cosas que están sucediendo en nuestro mundo que son realmente deprimentes, y por una buena razón, a esas cosas hay que prestar atención, pero también se puede ser positivo y celebrador en los momentos más difíciles", dijo recientemente Samberg al Hollywood Reporter.

Desde la izquierda: Olivia Colman, Antonio Banderas, Nicole Kidman, Bradley Cooper, Lady Gaga

Además de los presentadores, otras estrellas se subirán al escenario, quienes conforman un selecto grupo de nominados actuales, de años anteriores y otros famosos. Ellos son: Antonio Banderas, Kristen Bell, Halle Berry, Emily Blunt, Chadwick Boseman, Sterling K. Brown, Steve Carell, Jessica Chastain, Olivia Colman, Bradley Cooper, Kaley Cuoco, Jamie Lee Curtis, Taron Egerton, Idris Elba, Harrison Ford, Johnny Galecki, Richard Gere, Danai Gurira, Justin Hartley, Taraji P. Henson, Felicity Huffman, Allison Janney, Michael B. Jordan, Nicole Kidman, Lady Gaga, Lucy Liu, William H. Macy, Chrissy Metz, Julianne Moore, Megan Mullally, Mike Myers, Lupita Nyong’o, Gary Oldman, Jim Parsons, Chris Pine, Amy Poehler, Sam Rockwell, Gina Rodriguez, Saoirse Ronan, Maya Rudolph, Octavia Spencer, Emma Stone, Ben Stiller, Dick Van Dyke, Lena Waithe, Rachel Weisz y Catherine Zeta-Jones.

Los favoritos

Las nominaciones se revelaron el 6 de diciembre pasado y los largometrajes que presentan un mayor número de candidaturas son: Nace una estrella, Bohemian Rhapsody, Mary Poppins Return, Roma y Vice.

Además, este sábado la Sociedad Nacional de Críticos de Cine reconoció a sus favoritos de 2018. Entre ellos, Olivia Colman fue reconocida como mejor actriz en The Favorite, premio al que también está nominada en los Globos.

Otra persona reconocida el sábado y que también figura entre las posibilidades de ganar los Globos, es Regina King por su rol como actriz de reparto en If Beale Street Could Talk. Asimismo, una de las más destacadas por la sociedad fue la película de Alfonso Cuarón Roma, que se llevó el premio de Mejor subcampeón, Mejor película de lengua extranjera y Mejor cinematografía.

Cuarón también se llevó el título de Mejor director y la película fue nombrada también Mejor película por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles.

Cabe recordar que los Globo son elegidos por 88 miembros activos de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que no se deben confundir con otras asociaciones.