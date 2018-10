Tina Turner habló por primera vez de la muerte de su hijo

Tina Turner decidió romper el silencio y hablar por primera vez del suicidio de su hijo mayor, Craig, acontecido en julio de este año. En una entrevista concedida a BBC News, la cantante aseguró que aquel momento fue "el más triste" de su vida como madre. Confesó que la noticia le resultó doblemente impactante porque el hombre de 59 años de edad tenía dos nuevos motivos para disfrutar: se había vuelto a enamorar y había conseguido empleo.

"Todavía no sé qué lo llevó al límite", confió Turner durante la conversación, y agregó: "me había confesado que nunca había sentido antes algo tan fuerte por una mujer como lo que ahora sentía por su nueva novia".

"La trajo a reunirse conmigo en agosto, para su cumpleaños. Él había decorado su departamento que le compré hace años. Había conseguido un nuevo trabajo en una importante empresa de bienes raíces en California, con lo que estaba muy contento. No tengo idea de lo que lo derribó. Creo que se sintió muy solo. Pero cuando pienso eso, ¿por qué no llamó a la nueva novia que tanto amaba? No lo entiendo", contó.

Turner definió a su hijo como una persona introvertida. Según la intérprete, "era muy tímido, pero ahora, cuando escucho nuestras últimas conversaciones, noto un cambio. Las últimas veces que hablamos, las conversaciones fueron diferentes, y no lo supe hasta después del suicidio", se lamentó.

El 3 de julio, un vocero del Departamento Forense del Condado de Los Angeles confirmó que Craig Turner había sido encontrado muerto en su hogar en Studio City, California, víctima de una herida de bala auto infligida.

La cantante tenía apenas 18 años cuando dio luz a Craig, fruto de un romance con el saxofonista Raymond Hill. El muchacho fue adoptado por Ike Turner cuando este contrajo matrimonio con Tina en 1962.

"La muerte no es un problema para mí, realmente no me importa irme", agregó Turner, que sufrió un accidente cerebrovascular leve en 2013 y fue diagnosticada con cáncer los años siguientes. "Soy más feliz de lo que nunca pensé que sería. La mayoría de mis dificultades vinieron cuando era joven y crecí. Y en los últimos días, cuando normalmente las personas sufren de vejez y enfermedad, mi felicidad llegó", expresó para dejar en claro que sigue tan entera como siempre.