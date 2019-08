The Weekly aumentó los ingresos de The New York Times

The New York Times divulgó este miércoles el aumento que obtuvo en sus ingresos gracias a su nueva serie The Weekly. La ficción elevó las ganancias hasta los 45 millones de dólares.

"'The Weekly representa una oportunidad significativa para exponer el periodismo del diario a nuevas audiencias en un formato atractivo. Estamos entusiasmados por su potencial", dijo el consejero delegado del periódico, Mark Thompson.

"La publicidad digital aumentó casi 14%, gracias a los buenos resultados de las ventas directas incluidos del podcast "The Daily" y de los servicios creativos", sostuvo Thompson.

En total, en el trimestre el New York Times ingresó una ganancia de 436 millones de dólares. De estos ingresos, las suscripciones para los productos digitales aumentaron en 14% hasta un total de 112 millones de dólares.