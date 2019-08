The Way Back, protagonizada por Ben Affleck, se estrenará en 2020

La compañía Warner Bros. anunció este lunes que la película The Way Back, protagonizada por Ben Affleck, cambió de fecha de estreno del 18 de octubre al 6 de marzo de 2020.

La razón por la que Warner Bros. tomó la decisión, de acuerdo con el medio especializado Deadline, se debe a que el calendario de estrenos de lo que resta del año está repleto: It: Chapter Two (6 de septiembre), The Joker (4 de octubre), Doctor Sleep (8 de noviembre) y The Good Liar (15 de noviembre). Además, la nueva fecha coincidiría con el comienzo de la nueva temporada de basketball en Estados Unidos.

Dirigida por Gavin O'Connor, The Way Back cuenta la historia de una ex estrella de baloncesto, con problemas de adicción, que regresa para convertirse en el entrenador de un equipo de escuela secundaria.