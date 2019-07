Tercera temporada de Stranger Things bate récord de audiencia en Netflix

Netflix aseguró que la tercera temporada de la serie Stranger Things ha batido el récord de audiencia de un estreno en esta plataforma digital.

El gigante del entretenimiento por "streaming" (emisión en línea) sostuvo este lunes en su perfil oficial de Twitter que 40,7 millones de cuentas han visto ya la tercera temporada de Stranger Things desde que se estrenó esta nueva tanda de episodios el 4 de julio.

"Eso es más que cualquier otra película o serie (en Netflix) en sus primeros cuatro días", afirmó la compañía, que en muy contadas veces hace públicos sus datos de audiencia.

"Y 18,2 millones de cuentas ya han terminado de ver la temporada completa", añadió Netflix para defender que gran parte de los fans de Stranger Things ha disfrutado de estos nuevos capítulos devorando uno tras otro los episodios en forma de maratón televisivo.

