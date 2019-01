“El teatro suele ser encasillado y subestimado como literatura”

La relación entre el viejo y el nuevo mundo, la diáspora, el desarraigo, las niñas sin oportunidades, la exploración del idioma español: la dramaturgia de Lupe Gehrenbeck se caracteriza por plasmar la realidad venezolana, sus contradicciones históricas, sus vicios y cualidades, sus jergas y sus mañas.

En ocho piezas reunidas en el libro Gregor MacGregor, rey de los mosquitos y otras obras, publicado por la editorial Eclepsidra, están sintetizados los caminos por los que ha andado la escritura de Gehrenbeck, que en 2008 ganó el segundo premio CASA de Londres por la obra que da título al tomo.

Los otros siete textos son Bolívar coronado, De Miracielos a Hospital, Matarile, Las niñas de Santa Fe, Bolero, Salsa y Ni que nos vayamos nos podemos ir.

“Estoy contenta con la editorial porque tuvieron una mano muy sensible en el manejo de los textos. Porque normalmente al teatro lo encasillan, si se quiere, en el hecho de la producción, y lo subestiman como literatura. Tal vez porque somos sobre todo los teatreros quienes compramos esos libros. Pero la palabra en el teatro se elabora mucho, con la conciencia de que se escribe para que sea escuchada”, explicó la autora, quien presentó la semana pasada el libro con palabras del novelista Alberto Barrera Tyszka en la librería El Buscón, donde también estuvieron Rafael Cadenas, Jacobo Borges y Alfredo Chacón.

A pesar de esa alegría, la actriz y directora considera que quizás a pocas personas les interesará un libro de teatro en medio de la crisis del país, que no deja de afectar a la cultura. “Porque buscamos otras respuestas que son difíciles de conseguir. Creo que hablar de la publicación de un libro pudiera pasar agachado. Son días complicados, confusos. Es difícil construirse no solo una opinión, sino una versión apegada a la verdad de las cosas, porque la información va y viene en sentidos opuestos y la sensación no es feliz. Es una sensación que golpea mucho el espíritu”, dijo.

Gehrenbeck afirma que ama todas sus obras cuando se le pregunta cuál de las de la publicación es su preferida. Sin embargo, con Gregor MacGregor, rey de los mosquitos tiene una relación especial porque aborda un tema que –opina– suele pasar inadvertido: las diferencias entre el viejo y el nuevo mundo. “Creo que por nuestra condición de ‘tercer mundo’ pensamos que en el viejo mundo son mejores que nosotros”, expresó.

La obra narra la historia del comandante escocés Gregor MacGregor, quien se destacó en la Guerra de Independencia de Venezuela, pero en el exterior fue visto como un estafador. “Con esta pieza junté estos dos mundos para confrontarlos de una manera llena de equívocos. Yo creo que en nosotros hay una cosa que nos une como continente americano. En cambio Europa tiene una gran carga de pasado y tiene menos apuesta de futuro. La libertad de creación es menor, el riesgo es menor. Todo está encasillado, institucionalizado, con verdades fijas, confiables. Nosotros hemos sido sumisos ante la idea del viejo mundo, pero al mismo tiempo tenemos una potencia en el afecto y en la capacidad de estar juntos”.

Acerca de sus últimos trabajos, Gehrenbeck indicó que acaba de terminar su primera obra en inglés, pero todavía no está satisfecha. Está protagonizada por dos personajes latinoamericanos y uno norteamericano. También desarrolla un guion del que no está segura si es acerca de la diáspora o de lo mucho que los venezolanos queremos al país. “Constato siempre con igual fuerza lo mucho que queremos al país. El gentilicio en Venezuela se vive con mucho cariño. Eso me conmueve”.