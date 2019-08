Taylor Swift se presentará en los MTV Video Music Awards

La cantante Taylor Swift confirmó que se presentará en los MTV Video Music Awards (VMA) que se realizarán el 26 de agosto de este año. La estadounidense tendrá su participación en la premiación solo tres días después de estrenar su séptimo álbum de estudio Lover.

El evento se transmitirá en vivo desde Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.

Swift logró estar en diez categorías de los VMA por sus temas “Me!" y "You Need to Calm Down". Junto con la cantante Ariana Grande son las artistas con mayor cantidad de nominaciones en estos galardones. Compitiendo para Video del año, Canción del año y Mejores efectos visuales.

"You Need to Calm Down" es el segundo sencillo con más nominaciones de la cantante, logrando competir por siete, luego de "Bad Blood" que estuvo en ocho categorías y ganó Mejor Video en el 2015, esa ocasión fue la última participación de la artista en el evento, donde también estuvo presente en diez nominaciones.