Taylor Swift y Katy Perry sellan sus diferencias con una colaboración

La cantante Taylor Swift estrenó este lunes el video de su más reciente tema “You Need To Calm Down”, un audiovisual que guarda muchas referencias de la cultura pop en su trama. Sin embargo, lo más relevante del material fue la aparición de Katy Perry, con quien hasta hace poco mantenía una gran rivalidad.

La unión fue una sorpresa para los fanáticos de ambas estrellas, a pesar de que recientemente Perry había asomado la posibilidad de que las diferencias con la intérprete de “Shake It Of” estaban arregladas. Desde su instagram, la artista publicó una imagen de un plato de galletas con la frase: "Peace at last", que se traduce como “Al fin la paz”. En esta publicación estaba etiquetaba Swift.

Todo parece indicar que la disputa que se inició entre 2012 y 2013 es cosa del pasado. Las confrontaciones empezaron luego de que el cuerpo de baile que acompañaba a Swift en sus shows la abandonó en medio de una gira por un llamado de Perry, con quien los bailarines trabajaron durante año y medio antes de sumarse al equipo de la rubia.

Seguidores de las artistas han señalado que en la canción “Bad Blood” Taylor se refiere a Perry, mientras que “Swish Swish” representa la respuesta de esta última a Swift.