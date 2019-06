Suzanne Collins publicará precuela de Los juegos del hambre

La trilogía de Los juegos del hambre llegó a su fin en 2010 cuando su autora, Suzanne Collins, dio por concluida la saga con el libro Sinsajo. Casi diez años después, la escritora estadounidense ha dado una sorpresa a todos los fanáticos de la historia.

La precuela de Los juegos del hambre, ubicada 64 años antes del inicio de la trilogía llevada al cine, está prevista para salir al mercado el 19 de mayo de 2020.

Collins confirmó la fecha este lunes a través de un comunicado. La novela, aún sin título, tratará los “días oscuros” y los años previos a la rebelión ocurrida en Panem.

“Con este libro quise explorar el estado de la naturaleza. Quiénes somos y lo que percibimos es necesario para nuestra supervivencia”, comentó la escritora en un artículo publicado por Hollywood Reporter.

Tracy van Straaten, vocera de la editorial Scholastic Trade Publishing, se negó a ofrecer más detalles respecto al contenido del libro o sus personajes. Sin embargo, su presidenta, Ellie Berger, comentó: “Estamos absolutamente emocionados, como lectores y como editores, de presentarle a los devotos seguidores de la serie y a una nueva audiencia toda una nueva perspectiva sobre este clásico moderno".

La nueva novela de Suzanne Collins no se ha publicado y ya los estudios cinematográficos se interesaron por esta producción. Joe Drake, presidente de Lionsgate, encargada de las cuatro películas de Los juegos del hambre, declaró en una entrevista a la agencia The Associated Press: “Como la casa orgullosa de las películas de Los juegos del hambre, no vemos la hora de que el próximo libro de Suzanne sea publicado. Nos hemos comunicado con ella durante el proceso de escritura y estamos deseosos de continuar trabajando de cerca con ella en la película".

Las primeras tres novelas que formaron parte de la saga Los juegos del hambre vendieron 100 millones de copias, en más de 50 idiomas.