Stranger Things 3: un verano puede cambiarlo todo

La serie de Netflix que trajo de vuelta lo mejor de la década de 1980, Stranger Things, estrena el 4 de julio su tercera temporada. Esta mañana Netflix lanzó el tráiler de esta nueva entrega de 8 episodios en los que se narrarán los extraños sucesos que ocurren en el pequeño pueblo de Hawkins, Indiana. El avance de la nueva temporada ya tiene más de 450.000 vistas en apenas unas cuantas horas en Youtube.

“Un verano puede cambiarlo todo” es el lema del tráiler de la temporada que transcurrirá en el verano de 1985. Se celebra el Día de la Independencia en Hawkins, donde se ha inaugurado un parque de atracciones y un centro comercial que serán también protagonistas en este ciclo de una de las más exitosas series de Netflix, creada por los hermanos Duffer.

La vida de Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lukas (Caleb McLaughlin) y Max (Sadie Sink) se vio alterada desde que Eleven (Millie Bobby Brown) y unos seres sobrenaturales aparecieron en Hawkins y algunas personas desaparecieron, a la vez que ocurrían aberrantes cambios en el espacio y el tiempo.

Caras nuevas, como las de Maya Hawke, Jake Busey y Cary Elwes, se unen a Winona Ryder, Dacre Montgomery, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Joe Keery, Cara Buono, David Harbour y a los protagonistas para vivir otro verano fuera de lo común: luchar nuevamente contra los seres que amenazan su hogar.

Además, en esta temporada los niños se convertirán en adolescentes. “Ya no somos niños”, se escucha en el clip que tiene como fondo musical “Who are you” de la banda The Who.