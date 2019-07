Sting canceló concierto por órdenes médicas

El cantante británico Sting, de 67 años de edad, canceló este lunes un concierto que tenía previsto brindar en Gante, Bélgica. Señaló en su cuenta de Twitter que fue por razones médicas.

“Lamentamos informarles que el concierto de Sting en el festival de Jazz de Gante esta noche debe ser anulado por orden de los médicos”, indica el tuit en la cuenta oficial del artista.

El cantante de "Message in a bottle", fundador de la banda The Police, tiene previstas varias fechas durante el verano en Europa.

We regret to inform you that Sting’s performance at the Ghent Jazz Festival in Ghent, Belgium this evening must be canceled due to doctor’s orders. Information regarding the reimbursement of tickets will follow soon.