Sthefany Gutiérrez: Yo participé en las protestas de 2017

La Miss Venezuela 2017, Sthefany Gutiérrez, indicó este miércoles que participó en las protestas antigubernamentales de ese año.

“En 2017 yo estuve acompañando al pueblo, salí a las calles en ese momento. Yo vivía en Caracas, en Las Mercedes, muy cerca donde se realizaban las concentraciones”, dijo durante una entrevista ofrecida en el programa de Jaime Bayly.

Señaló que durante una manifestación un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana le apuntó con una escopeta. “En ese momento trancamos calles, corrimos junto a la Miss Venezuela anterior, Keysy Sayago. En una ocasión fuimos señaladas con una escopeta por un GNB. Esto mi mamá no lo sabe, porque si lo hubiese sabido me mata”, agregó.

Gutiérrez indicó que desde muy joven estuvo en contra del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, pues no estaba de acuerdo con su gestión de gobierno.

La también segunda finalista del Miss Universo 2018 indicó que en Venezuela no hay democracia plena, por ende no votó en las pasadas "elecciones presidenciales".

“Prefiero no votar porque no creo que en Venezuela vivamos una verdadera democracia plena, porque si viviéramos una democracia plena se respetaran todas las leyes y no lo hacen. No creo en la asamblea nacional constituyente creada por el gobierno. Creo en lo que dice la Ley y en la existencia de los cinco poderes, pero cuando uno de esos cinco poderes está fracturado debilita toda la estructura. Es frustrante ir a votar y que tu movimiento tenga el apoyo de mucha gente y siempre gane el mismo partido, la minoría, y es ahí donde te preguntas ¿pero qué pasó?”, señaló.

A juicio de la modelo, en Venezuela no hay un líder opositor que pueda representar a los ciudadanos. “María Corina Machado no inspira toda mi confianza. Los políticos generalmente tiene ese poder de convencimiento y ella no lo tiene. Por Leopoldo López quizás sí, si estuviese habilitado. Él fue muy valiente, él dejó su familia. Para mí la familia es lo fundamental y él se desprendió de su familia para ir a la cárcel por millones de venezolanos, eso es de admirar”, dijo.