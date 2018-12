Sthefany Gutiérrez: Otra vez el Miss Universo nos logró unir

Sthefany Gutiérrez, representante de Venezuela en el Miss Universo, quien culminó el certamen como segunda finalista, publicó una serie de mensajes en su cuenta oficial de Twitter sobre su participación en el concurso.

Gutiérrez expresó sentirse agradecida y orgullosa de representar al país. “Estas ahí no es fácil, pero con amor, dedicación y esfuerzo fue posible. Estoy feliz”, manifestó la joven.

Por otra parte, aseguró que el Miss Universo logró unir nuevamente a Venezuela, hecho que calificó “más importante que una corona”.

La venezolana también felicitó Catriona Elisa, Miss Filipinas, quien se coronó como Miss Universo 2018.

Solo puedo decir GRACIAS MI VENEZUELA���� No se imaginan lo orgullosa que me siento de representarlos, estar ahí no es fácil pero con amor, dedicación y esfuerzo fue posible.�� ESTOY FELIIIIIIIIIIIZ.