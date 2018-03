Stephen Hawking también conquistó la pantalla y la música

El científico y astrofísico inglés Stephen Hawking, quien falleció en Cambridge el martes 13 de marzo, no solo se distinguió por ser un brillante teórico, sino que también fue conocido por tomarse la vida con humor y sencillez.

El autor de libros como Breve historia del tiempo y El gran diseño, una de las voces más respetadas en el círculo de la astrofísica alrededor del mundo, se permitió hacer apariciones en la gran pantalla, en la televisión y en la escena de la música.

En el cine, quizás su más reciente registro fue en La teoría del todo (2014), una película autobiográfica de Hawking protagonizada por Eddie Redmayne y Felicity Jones. A Redmayne, por su papel en la cinta, le fue otorgado el premio Oscar como Mejor Actor en 2015.

En la televisión, es muy recordada la quinta temporada de la serie estadounidense The Big Bang Theory, donde el físico interactuaba con Sheldon Cooper (interpretado por Jim Parsons) e incluso se burlaba de él. “Si hay un grupo de personas que tiene buenas posibilidades de debatir mi ‘Teoría del todo’ ciertamente es el de The Big Bang Theory. Le deseo suerte”, dijo Hawking en aquel entonces. Corría el año 2012.

El científico también apareció en programas televisivos como Los Simpson, Futurama, Los padrinos mágicos y en la sexta temporada de Star Trek: The Next Generation en 1993.

La primera vez que se le vio en Los Simpson es la que más recuerdan los fanáticos de la serie animada, entre los que se contó al mismo científico. Ocurrió en 1999, en la décima temporada, en el episodio “Salvaron el cerebro de Lisa”. También participó en otros cuatro capítulos: “El especial de Noche de Brujas de Los Simpson X” (11ª temporada, junto con Michael Jordan, Bill Gates y Spike Lee, entre otros), “Ray el contratista” (16ª temporada), “¡Para, o mi perro dispara!” (18ª temporada) y en “El musical de la escuela primaria” (22ª temporada).

El físico igualmente accedió a ser entrevistado en late night shows como Last Week Tonight with John Oliver y en el Late Night with Conan O'Brien.

Hawking fue además una referencia en la música. Hizo parte de un dueto con el artista e imitador Richard Cheese en una parodia de la canción “The Girl Is Mine” de Michael Jackson y Paul McCartney. Su voz fue recreada para la participación en la canción.

Pink Floyd también decidió incluir a Hawking en sus producciones discográficas. La banda liderada por Roger Waters introdujo la voz robotizada del físico en la canción “Keep Talking” del álbum The Division Bell (1994). La intervención del científico fue extraída de un comercial e insertada en la mezcla del tema. En 2014, el grupo volvió a invitar a Hawking para recitar la letra de la canción “Talking Hawkin”, que es parte de la producción discográfica The Endless River (2014).

También hubo referencias graciosas como la que hizo Weird Al Yankovic en la canción “White & Nerdy”, una parodia.

El astrofísico británico llegó a decir que lamentaba ser más conocido por sus cameos que por sus contribuciones a la ciencia.