Stefany Lavado ganó la banda Chica Pepsi en el certamen Sambil Model

La modelo venezolana Stefany Lavado obtuvo el título de Chica Pepsi 2018 durante la última edición del certamen Sambil Model. Lavado obtuvo la banda, considerada como una de las más importantes del certamen, debido a su gracia, belleza y carisma.

“Estoy muy feliz por esta banda. Gracias, Sambil Model, por tantos momentos, por las risas, las caídas, y por presentarme a personas tan lindas y maravillosas que me hicieron la persona más feliz del mundo. Le doy gracias a mi Dios, por cada día enseñarme a superar mis miedos y callar a los que me decían que no podía hacerlo”, dijo la modelo.

La modelo agradeció a su madre y manager Gabriela Martínez por apoyarla durante su carrera. La ganadora de la banda Chica Pepsi deberá cumplir con una serie de compromisos publicitarios.

Con información de nota de prensa.