Soy Darry, el joven influencer que conquistó el corazón de los usuarios

Un joven con muchos sueños y con la esperanza de crecer en el mundo de las redes sociales e influencers son algunos de los elementos que caracterizan a “Soy Darry”, quien se dedica a realizar videos cómicos.

Darry Martínez es un joven venezolano, conocido como “Soy Darry”, que se ganó el corazón y las sonrisas de los usuarios en las redes sociales, pues el muchacho de 15 años de edad logró en solo tres meses tener más de 47.000 seguidores en Instagram.

“Me siento muy emocionado porque todo comenzó como un juego y así, echando broma, estoy aquí”, dijo Darry a El Nacional Web.

El joven influencer reveló que le gustaría en algún momento tener la posibilidad de realizar videos junto a Marko Música y Andrés AerF a quienes admira.

Foto: Israel De Sousa @israeldesousa

Darry indicó que unos de sus sueños cuando sea “más grande” es apoyar a los niños y a todas las personas que lo ayudaron a él y a las que no también.

“Muchas personas cuando yo comencé me criticaban y me decían ‘no llegarás a nada con eso’, ‘tus videos no sirven’. Ahora esas personas me buscan y quieren estar conmigo y yo los rechazo”, señaló mientras secaba las lágrimas de sus ojos.

Yelika Perdomo, manager de Darry, explicó que cuando vio por primera vez un video del joven de 15 años pensó que tenía mucho potencial y que por eso quiso ayudarlo.

“Darry es un niño muy soñador, él a pesar del medio en el que creció siempre al lugar que llegue brilla. Todo lo que hace se da muy rápido”, aseguró Perdomo.

Foto: Israel De Sousa @israeldesousa

La manager del joven indicó que Darry ahora tiene la ayuda de un “padrino mágico”, quien lo apoya con la parte de la publicidad y diseño gráfico. Perdono destacó que el influencer tiene el don de ganarse el cariño y el amor de las personas por cómo es su personalidad.

El joven de 15 años explicó que en sus video creó tres personajes: Támara, El Hampano y Darry, los cuales reflejan algunos de los estereotipos que tienen sobre las personas que provienen de un barrio.

Perdomo destacó que entre sus proyectos le gustaría que Darry realizara colaboraciones con otros influencers e hiciera presentaciones públicas. Darry actualmente cursa 4° año de bachillerato y desea continuar con sus estudios superiores y con su carrera cómica en las redes sociales.