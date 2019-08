Sony transmitirá las 10 películas que inspiraron a Tarantino

El director estadounidense Quentin Tarantino se asoció con Sony Pictures Television para presentar Swinging Sixties, una serie de 10 películas que representan la época en la que se desarrolla su novena obra cinematográfica, Once Upon a Time in Hollywood.

Canal Sony transmitrá las películas desde el 5 de agosto, a partir de las 11:00 pm.

Sin cortes comerciales, el propio director de Kill Bill presentará cada película en un orden específico.

Bob & Carol & Ted & Alice (1969) abrirá el ciclo Swinging Sixties, seguida de Flor de cactus (1969), Busco mi destino (1969) y Model shop (1969).

Luego se transmitirán Battle of the Coral Sea (1959), Camino Recto (1970), The Wrecking Crew (1961), Tráfico Ilegal (1968), El salario de la violencia (1958) y, para cerrar, El forajido de Arizona (1965).

La novena película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, está ambientada en Los Ángeles de 1969, y cuenta la historia de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), una antigua estrella de westerns televisivos, y su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt), quienes tratarán de sobrevivir para hacerse un nombre en la industria del cine.

La película, una de las más esperadas de este año, incluye a Margot Robbie, Al Pacino, Burt Reynolds, Damian Lewis, Emile Hirsch, Dakota Fanning, Lena Dunham, Timothy Olyphant, Rafal Zawierucha y Luke Perry como parte del elenco.

Once Upon a Time in Hollywood se estrena el próximo 16 de agosto en salas venezolanas.