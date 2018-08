Songs we love, el álbum para los amantes del bossa nova

El grupo Bossa Lovers, conformado por Elinés Raymond en el micrófono y el saxofón, y Lee Méndez en la guitarra y como voz acompañante, estrenó su primer disco Songs We love, una mezcla de bossa nova clásico y jazz que se transformó en bossa electro.

El álbum contiene interpretaciones de canciones como “'O sole mio” de Il Volo y “Come as you are” de Nirvana. Además de algunas canciones del grupo The Police y del grupo ABBA, el cual tiene un lugar especial en la memoria de la vocalista de la banda, pues su padre solía escucharlo a menudo. Sin embargo, también tiene temas de bandas actuales como Maroon 5 y Coldplay.

El single del disco se llama “Pump Up The Jam”, una versión de la canción con el mismo nombre del año 1989, conocida por un movimiento de baile que estuvo de moda en el momento.

“Hacemos interpretaciones de canciones que nos gustan, de canciones que amamos escuchar y que representan un momento especial para nosotros y que simplemente nos encanta tocarlas”, dijo Elinés Raymond en una exclusiva para El Nacional Web.

Ellos mismos hacen las bases electrónicas de sus composiciones musicales. Mezclan el bossa clásico con sonidos electrónicos para producir una fusión “que se pueda llamar bossa electro”.

La popularidad de la canción no es un factor al momento de elegir las canciones para versionar. “Que la canción nos guste es un punto de honor”, resaltó el guitarrista de la banda, Lee Méndez.

Durante los shows en vivo de la banda, la saxofonista trata de darle un toque brasileño a su música añadiendo un poco de percusión menor.

El nacimiento del dúo

El dúo hace música desde el año 1995, cuando se conocieron; en esos momentos formaron parte de bandas de ska y reggae.

Sin embargo, este proyecto inició en 2008, tocando jazz y bossa nova en bares, fiestas y reuniones. Mientras conocían más escenarios su estilo fue evolucionando y tomando su propio sonido.

En 2017, Bossa Lovers compartió su estilo musical en el escenario de los premios Pepsi Music, interpretando temas de Caramelos de Cianuro y Sentimiento Muerto, para homenajear el talento nacional.