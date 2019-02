Slavko Zupcic: “Yo no creo en la inspiración”

El filólogo Youseff Benalfi vive en Barcelona, España. Pero para recuperarse de la pérdida de su hermano, Ahmed, se muda a Salerno, en Italia. Lo logra gracias a un programa de extensión académica de la universidad. Y allí descubre partes de sí mismo, se enamorará y sufrirá desengaños.

La novela Curso (rápido y sentimental) de italiano, del médico psiquiatra y escritor venezolano Slavko Zupcic, es el libro ganador de la XVIII edición del Concurso Anual Transgenérico, organizado por la Fundación para la Cultura Urbana.

“Es una novela donde abordo temas recurrentes en mi obra, y otros no tan usuales. Trabajo con la muerte, el amor, la extranjeridad y con la relación posible-imposible entre dos personas que provienen de mundos y culturas diferentes”, explicó Zupcic.

El tema al cual el autor se refiere como atípico en sus obras es la dulzura. Apunta que a medida que envejece y se vuelve cada vez más familiar, acepta este tema con mejor talante. Esto le ha permitido abordar el amor con tristeza y felicidad al mismo tiempo, a través de Youseff.

Sobre el origen de la historia, recordó: “Hace unos 15 años viví en Italia y vi a un muchacho marroquí que estaba enamorado locamente de una vecina italiana. En esa imagen, ese momento que yo vi entre ellos, casi me hizo actuar como un cupido. Entonces, ahí podría estar el primer momento de ignición de esta idea que ahora es libro, y libro con premio”.

El título de la obra, refiere el autor, parte de lo que él ve en España: cursos que garantizan un aprendizaje en mínimo tres años de un idioma. Por ello la novela promete al lector “aprender” italiano en menos de 200 páginas, pero únicamente si este conecta con sus propias emociones, y si conecta con las de los personajes.

Según Zupcic, existen varios momentos vitales para crear literatura, pero no cree en la inspiración porque es un trabajo “de aliento, dedicación y mucha perseverancia. El autor desarrolla imágenes y empieza a “echarle leña al fuego” de la escritura hasta terminar. Hay otro momento de iluminación donde el escritor es una especie de cupido, pues debe asociar el libro con una posible editorial o premio, revista o periodista, y a veces la literatura permite el milagro de que de una de esas flechas lanzadas nazca un proyecto.

El autor no se refiere a sí mismo como médico o escritor, sino como “meditor”. Es decir, quiere afinar un único discurso para identificarse: “En mi practica como médico, la literatura me ayuda aportando accesibilidad. Y en mi práctica como escritor, la medicina me ayuda aportando, en primer lugar, las experiencias contempladas. En segundo lugar, el sentido ético que la medicina tiene y ha de aplicar en su saber”.

A pesar de no conocer exactamente la logística de la premiación, Slavko Zupcic considera válida la posibilidad de regresar para asistir al evento. Afirma que 90% de sus personas más queridas siguen aquí, y que la palabra Venezuela genera ilusión y esperanza actualmente.