Siudy Garrido lleva su duende al escenario de World of Dance

Guiada por su pasión por el flamenco, Siudy Garrido audicionó el año pasado y fue seleccionada para la tercera temporada World of Dance, uno de los programas de talentos con mayor audiencia en Estados Unidos.

Es la primera venezolana que participa en el show y se ha propuesto dejar en el set de NBC todo el talento que ha cultivado durante décadas como bailaora. Pretende mostrar, además, el empeño y la voluntad de los venezolanos que han migrado a Estados Unidos persiguiendo un sueño.

Fanática de World of Dance desde la primera temporada, Garrido es consciente de que la mayoría de los participantes del programa se inclinan por ritmos contemporáneos y urbanos. “Me pareció un gran reto llegar a este nivel de exposición. En general, el flamenco en Estados Unidos no tiene mucha presencia y hay que trabajar fuertemente para popularizarlo, para que las nuevas generaciones lo vean como una disciplina de alta exigencia. La mayor responsabilidad que tenemos sus exponentes, hoy en día, es llegar a la mayor cantidad de audiencias. Yo vengo de un país donde el amor, el respeto y la afición al flamenco es muy grande; donde se ha sembrado por más de 50 años su excelencia y popularidad, una afición que no es ni remotamente cercana en Estados Unidos, y en ese sentido hay mucho trabajo por hacer. Participar en World of Dance es un primer paso”.

World of Dance, transmitido los domingos en horario estelar por la cadena NBC, cuenta con Scott Evans como presentador y con Jennifer López, Derek Hough y Ne-yo como jurado. Para continuar en el concurso, los participantes deben obtener más de 85 puntos luego de cada presentación: el sistema de votación depende del puntaje obtenido en 5 categorías, cuyo valor es de 20 puntos: coreografía, técnica, creatividad, ejecución y presentación. Luego de que el trío determina el puntaje final, se hace un promedio y se da a conocer el veredicto.

La historia de Siudy Garrido como bailaora comenzó a los 5 años de edad, cuando su madre, la también bailaora Siudy Quintero, le enseñó los fundamentos del flamenco en su ciudad natal, Caracas. A los 9 años bailó en el Teatro Teresa Carreño junto al famoso bailarín español Joaquín Cortés y continuó presentándose en importantes escenarios del país. Posteriormente, se mudó a España para estudiar con maestros como Ciro, El Güito, María Magdalena, La China y Milagros Menjibar. Desde el año 2000 se desempeña como coreógrafa y directora artística de Siudy Flamenco Dance Theater.

—¿Qué significa para usted este paso por World of Dance?

—Mi participación en el programa busca llegar a una audiencia general, mostrar cómo el flamenco se puede medir con los géneros que están de moda actualmente y al mismo tiempo demostrar cómo los hispanos que emigramos a Estados Unidos tenemos la capacidad de alcanzar nuestros sueños con trabajo y dedicación. Estamos aquí para aportar.

—¿Qué tan exigente es participar en un programa de talento?

—Tan solo llegar al programa es un gran logro porque audicionan infinidad de bailarines de todas partes del mundo. Ya una vez que estás dentro, el ritmo es arrollador: tienes que estar todos los días en el lobby del hotel a las 7:00 am, lista para grabar en el estudio, regresas después de las 8:00 pm y a veces hay que seguir ensayando en uno de los salones del hotel. Es una dinámica bien fuerte, pero al mismo tiempo muy enriquecedora. Todo el programa se graba en los Estudios Universal de Hollywood y el equipo de producción, coordinación, vestuario, es simplemente extraordinario. Es una gran experiencia trabajar rodeada de excelencia.

—¿Cómo es el proceso de creación de las coreografías? ¿Cuánto es el tiempo que debe estar en escena?

—Las coreografías son extremadamente cortas, de 1 minuto y 20 segundos de duración, y en ese tiempo debes de poner todo lo que tienes para asombrar al jurado. Es una dinámica muy distinta a la que he trabajado toda mi vida. Yo vengo del teatro y competir es algo muy diferente. También tuve que adaptarme a otra música, lo que fue todo un reto porque es poner en tu piel estilos muy lejanos a la esencia natural del flamenco. En todos los sentidos, ha sido un gran reto.

Garrido considera importante señalar que es la primera vez en el show que todas sus bailaoras son hispanas, casadas e, incluso, algunas de ellas madres. La coreógrafa y su cuerpo de baile han recibido buen feedback por parte del jurado. “En general, todo el programa es muy positivo. Aunque reciban críticas, siempre son desde una perspectiva constructiva. En general, los tres jurados han sido muy complacientes con nuestro trabajo. En la primera presentación Jennifer nos dijo que había tenido goosies (piel erizada), en el segundo performance Derek estaba realmente emocionado y a Ne-Yo le sorprendió muchísimo”.

—¿Puede contar alguna anécdota en particular que haya vivido durante su participación en World of Dance?

—Para la primera presentación que tuvimos habíamos hecho todas las pruebas de sonido y marcado el espacio, pero como los ensayos son sin audiencia, no contábamos con que el público gritaría efusivamente al escuchar el zapateo… Cuando comenzamos el performance y vino la parte del zapateo, el público gritaba tan duro que casi no oíamos la música; fue una sensación muy graciosa y nos tuvimos que concentrar un montón para seguir adelante con el número sin estar fuera de compás... Y bueno, con mi inglés, que no es el más perfecto, podría sentarme un día completo a contar anécdotas graciosas de la experiencia.

De ganar en World of Dance, Siudy Garrido y su compañía obtendrían 1 millón de dólares. De ese dinero, ha dicho la bailaora, destinaría una parte a instituciones que ayuden a aliviar la escasez de medicamentos y alimentos que padecen los venezolanos. El resto lo dedicaría a Siudy Flamenco Dance Theater, su organización sin fines de lucro que se dedica a la formación de talento flamenco en Estados Unidos.

Miami, nueva casa

Miami se convirtió en la casa de Siudy Garrido luego de transitar 15 años por diferentes escenarios de Estados Unidos. Dice que rápidamente le tomó cariño a la ciudad por la manera en que la recibió. “Establecer la compañía en Miami ha sido todo un reto puesto que la popularidad del flamenco en este país no es comparable con la de Venezuela, y los costos de producir, ensayar y mantener la operación de una compañía aquí también son muy altos. De hecho, gran parte del crecimiento en la afición al flamenco en Miami es gracias a todos los venezolanos que están emigrando y defienden la afición de este arte”.

—¿Cuántas personas integran hoy su compañía?

—La compañía está integrada por 8 bailaoras titulares que llevan más de 10 años trabajando allí. En paralelo, tenemos un programa de formación profesional Company B (21 a 32 años de edad) y otro Pre Company (16 a 21 años de edad), que son para bailaoras profesionales y amateurs que tienen como objetivo dedicarse profesionalmente al baile flamenco y entran por audición. Actualmente contamos con 4 bailaoras en este grupo y acabamos de hacer audiciones para el nuevo grupo que se sumará en verano. Aparte, tenemos la escuela en North Miami y cursos en Doral para todas las edades y niveles.

—¿Cuál es el balance profesional y personal que realiza de su estadía en Miami?

—Es bastante complicado hacer un balance porque actualmente tengo muchísimo trabajo. En primer lugar están los compromisos de la compañía, pues actualmente estamos girando con dos espectáculos en paralelo Flamenco íntimo y Amor brujo. Luego está la parte educacional, la escuela y los programas de formación profesional; y por último, mis proyectos personales, como mi nueva tienda web Siudy.Shop, donde encuentras los mejores productos para el baile flamenco. Es como cambiar de personalidad constantemente y tienes que estar muy organizado con los horarios para poder abarcar todo. Trabajo de domingo a domingo.

—¿Cuáles son sus planes inmediatos?

—El siguiente proyecto que tengo es uno de los más grandes de mi carrera: presentaré mi propuesta Amor brujo en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, junto a la Filarmónica de Los Ángeles, el 11 de julio. Es un lugar para 17.000 personas, así que presentarme en él con mi compañía de baile y con mi creación es un sueño hecho realidad. Ese mismo fin de semana presentaremos, también en California, Flamenco íntimo en la ciudad de Santa Bárbara y continuaremos con una gira en septiembre y octubre que nos llevará por Miami, Houston, Orlando, Atlanta, Kansas City y también viajaremos a Ecuador. En simultáneo, estoy trabajando en mi próximo espectáculo, que se estrenará a finales de noviembre y será único.

Siudy Garrido confesó que le encantaría volver a Caracas, donde conserva la academia que está ubicada en Altamira y que dirige su madre. “Sueño con volver al Teatro Teresa Carreño y compartir con toda mi gente lo que tanto amo”. Está lejos, pero todos los días se levanta, dice, con el corazón arrugado por lo que pasa en el país. Siente una gran impotencia, pero se abraza a la esperanza. “Estoy segura de que vamos a salir de este momento difícil en el que nos encontramos”.