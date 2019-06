El viernes 14 de junio la Sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música se llenará de color y extravagancia con Rocketman Sinfónico, tributo musical a Sir Elton John. Se trata de un espectáculo inspirado en la peculiar mezcla de estilos entre pop, rock, glam rock y piano rock que caracterizan la música del artista británico, y que en esta oportunidad podrán ser escuchados interpretados por la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, bajo la dirección de Ollantay Velásquez. En las voces estará el Ensamble Pop 80’90’, creado por el baterista y director musical Andrés Briceño.

Durante 120 minutos, el público podrá escuchar temas como “Saturday Night's Alright for Fighting”, “Tiny Dancer”, “Your Song”, “Don't Let The Sun Go Down On Me”, “I Guess That's Why They Call It The Blues”, “Sorry Seems To Be The Hardest Word”, “Goodbye Yellow Brick Road”, “Philadelphia Freedom”, “Take Me to the Pilot”, “Burn Down The Mission” y “Bennie and the Jets”, entre muchos otros, hasta llegar al popular single de 1972, “Rocketman”, que narra la historia de un astronauta y que da nombre a la película basada en la vida del también conocido pianista, y que fue estrenada recientemente en las carteleras mundiales.

Las entradas están a la venta en www.ticketmundo.com