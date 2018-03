Sindy Lazo pasó a la semifinal de Master Chef Latino

Que noche la de anoche... !!! Mi felicidad, mis flores y yo no hemos dormido.... No se por donde comenzar... Sera dandoles las gracias por tanto tanto amor!! Q cantidad de mensajes tan bonitos, lo mejor de todo es que se que vienen llenos de buenas energias... Ustedes han sido parte importantisima de este camino... Ya llegamos a la Semifinal de @mclatinotv y lo que quedan son 2 programas y 5 cocineritos que lo daremos todo para convertirmos en el Primer MasterChefLatino!!! Parece mentira... Obviamente mas venezolana no puedo ser (y para la proxima semana ando preprando mis flores dignas de la ocasión junto con mi "mano izquierda" @rddeabreu q ha sido parte fundamental de todo esto... ) y mis seguidores Venezolanos me han llenado de una fuerza que no se imaginan!! Somos un gentio maravilloso aun en Venezuela y regados por el mundo mostrando que somos capaces de lograr grandes cosas! Pero quiero tambien agradecer a los nuevos seguidores que me ha regalo MasterChefLatino... que bonito saber que estan viviendo este sueño conmigo!!! A los inmigrantes que como yo estan comenzando una nueva vida... y se les pone por momentos complicada la situacion, porq lo seeeeee... y el dia a dia nos quita las ganas de soñar... No permitan que eso pase!! No dejen los sueños... vayan poquito q poquito caminando ese camino... porq a final el caminar hacia ellos es lo realmente importante! Que mi felicidad de ayer (como dicen en la misa) este con todos ustedes... Agarrenla y echenle fuerzas que la vida esta para adelante! Todo mi ❤️y un buen chapuzón de #flowerpower ��⚡️

