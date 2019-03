El sindicato marrullero de choferes quiere ir a huelga general

Esperando al Zurdo es una obra transparente en su forma, pero compleja y turbia en el fondo. En ella se puede ver todo lo que sucede con los actores mientras esperan detrás del telón. Es una ruptura total del esquema formal del teatro; además, la narración altera el sentido tradicional: inicio, desarrollo y fin. Una pieza dirigida por Martín Dávila con texto del dramaturgo estadounidense Clifford Odets.

Dávila es caraqueño, tiene 24 años de edad, y con este trabajo debuta como director en el V Festival Jóvenes Trasnocho. Estudia en la Universidad Central de Venezuela y además ha realizado estudios de teatro en varias instituciones desde hace más de cuatro años. Ama el arte y lo que más le gusta de su trabajo es la diversión que nace de contar historias y de todo el proceso de preparación.

La obra gira en torno a una asamblea realizada por un sindicato de conductores de autobuses adepto al gobierno. Desde que comienza, se le hace saber al público que “falta un actor”, el Zurdo, y que podría llegar en cualquier momento. Ellos están reunidos para aprobar si ir o no a una huelga general en respuesta a la precaria situación económica que los aqueja. Hay gritos, caras largas, peleas y puntos de vista encontrados. Sin embargo, cada uno de ellos tiene derecho de palabra, interviene en la asamblea y luego narra su historia personal en formato de flashback, para que el público vea cómo fue que todos pasaron de profesionales a choferes corruptos.

Cada personaje guarda una identidad completamente diferente a la de los demás. En cuanto gremio, en cambio, persiguen un mismo fin y comparten los mismos principios: aplaudir todo lo que hace el gobierno comunista, incluso sus atrocidades, aberraciones y dilemas morales, y criticar a los “apátridas, burgueses, imperialistas” que supuestamente son los culpables de su miseria.

“Esta obra me eligió a mí, tenía los derechos de autor desde hace más de un año porque una de mis profesoras me dijo el primer día de clase: ‘Oye, tú deberías leer Esperando al Zurdo’. Me pareció increíble, la empecé a trabajar, pero la engaveté; un año más tarde, y quedando muy poco tiempo para la recepción de las obras, la mandé. No sabía si me iban a elegir porque hice la traducción en menos de 24 horas”, comentó el director.

Una vez que Dávila supo que había sido seleccionado, delegó en sus actores la facultad de alterar los diálogos. Cada uno hizo un estudio profundo de su personaje, del contexto actual y de esa manera se concretaron los parlamentos. Para el director es una pieza muy “americana” y en el proceso de adaptación tuvo que darle la vuelta a ciertos personajes y estandarizar el argumento de acuerdo con el argot venezolano.

El teatro épico de Bertolt Brecht tuvo gran influencia en el trabajo presentado por Dávila. “Voy a hacer teatro político, pero desde el distanciamiento que propone Brecht. Quiero que se vean los cambios de escena, la gente atrás, y que todos nos riamos de los errores. Eso es lo normal. Volviendo al dramaturgo alemán, este teatro quiere que el público se relaje y no se sienta atacado por lo que pasa en escena. Yo apelo a la idiosincrasia venezolana, nosotros nos reímos de todo y esta pieza tiene que ser así: nos tenemos que reír cuando a mitad de escena sale un tiburón a cantar, o cuando se declara una noticia grave y alguien toca el piano”.

Esperando al Zurdo cuenta con 14 actores en escena distribuidos en el público, en el escenario y detrás de bastidores. El montaje no fue fácil porque, en primer lugar, la agrupación no tuvo sala de ensayo permanente; contó con un presupuesto de apenas 25 dólares que se gastaron, literalmente, en las pancartas y panfletos promocionales, y porque “controlar a 14 actores no es fácil”. Gracias al apoyo de Teatro Skena consiguió toda la escenografía y vestuario que se necesitaba.

Esperando al Zurdo

Trasnocho Cultural

Del 1º hasta el 10 de marzo

Viernes: 7:30 pm; sábado y domingo 7:00 pm

Entrada: 3.500 bolívares