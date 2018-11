Sheryl Rubio desmintió que Corina Smith esté involucrada con Lasso

La cantante y actriz venezolana Sheryl Rubio escribió, mediante su cuenta de Twitter, que la artista Corina Smith no está involucrada en lo ocurrido con su ex pareja, el cantante Lasso.

“Estoy leyendo que están involucrando a Corina en esto, independientemente de mi situación con ella, no tiene nada que ver con todo esto”, indicó Rubio.

Asimismo, la también youtuber pidió a sus seguidores no generar odio ni “hacer ideas” con personas que no tienen nada que ver con el problema.

Los estoy leyendo y estoy leyendo que están metiendo a Corina en esto, independientemente de mi situación con ella, ella no tiene absolutamente nada que ver con todo esto. Por favor, no manden hate a gente que no tiene nada que ver, ni se hagan ideas de nada.