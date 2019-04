¡Shazam! lidera la taquilla estadounidense

Con ventas de boletos estimadas en 53,4 millones de dólares en su primer fin de semana, ¡Shazam!, de Warner Bros. demostró que los fanáticos pueden disfrutar de un giro más ligero en las a menudo oscuras historias de superhéroes, informó la empresa especializada Exhibitor Relations.

La película familiar es protagonizada por el joven Asher Angel como Billy Baston, un infeliz niño adoptivo que se transforma en un superhéroe adulto musculoso y astuto (Zachary Levi) cuando alguien pronuncia una palabra secreta.

Tanto las críticas de la película como las respuestas de la audiencia han sido muy positivas, de acuerdo con Hollywood Reporter. Su recaudación en Estados Unidos para el fin de semana de 3 días no tuvo un mal rendimiento en comparación con los 80 millones de dólares que Warner y New Line invirtieron para hacer la película, especialmente considerando las ventas en el extranjero de 102 millones de dólares hasta el momento.

Otro estreno, la película de terror Cementerio de animales, un remake del filme de 1989 basado en un libro de Stephen King, tuvo una sólida venta de entradas de 25 millones de dólares, 4 millones más de los que Paramount gastó para producirla, informó Variety. Jason Clarke, Amy Seimetz y John Lithgow protagonizan la historia de un cementerio espeluznante en las profundidades de los bosques de Maine, cerca del nuevo hogar de una familia.

En tercer lugar se ubicó el líder de la taquilla del fin de semana pasado, Dumbo de Disney, con 18,2 millones de dólares, 60% menos que en su estreno. La nueva versión de Tim Burton de la película original de 1941 cuenta la historia de un pequeño elefante con orejas enormes y un poderoso deseo de reunirse con su madre. El cuarto lugar, con 13,8 millones de dólares, fue para la película de Universal Us, del escritor y director Jordan Peele. Es protagonizada por Lupita Nyong'o y Winston Duke como una pareja que debe enfrentarse a sus dobles malvados.

Y el quinto lugar fue para Capitana Marvel de Disney, que recibió 12,7 millones de dólares. La ganadora del Oscar, Brie Larson, encarna a una ex piloto de combate con superpoderes.

La lista de las 10 películas se completa con The Best of Enemies (4,5 millones de dólares) A dos metros de ti (3,7 millones de dólares) Unplanned (3,2 millones de dólares) Wonder Park (2 millones de dólares) Cómo entrenar a tu dragón 3 (2 millones de dólares).