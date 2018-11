Sergio Novelli: “Yo no tengo nada que ocultar”

Sergio Novelli, periodista venezolano, grabó un video en el que respondió a la acusación en su contra que realizó Emanuel Andrade, hijo del ex tesorero de la nación que fue condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos por corrupción.

“Ante algunos comentarios que han surgido en torno a mi, les comento: ustedes me conocen. Me formé en RCTV y trabajé en radio y otros canales de televisión como Globovisión. Estando allí fui imagen del noticiero estelar y de varios clientes, entre ellos una conocida empresa de seguros relacionada con el canal. Por ello me pagaron por mi trabajo en bolívares en el año 2013”, dijo Novelli en el video difundido en su Twitter.

Andrade difundió en las historias de su Instagram una imagen en la que está Novelli junto a Dayana Mendoza, Miss Universo 2008, quienes animaron una fiesta de una empresa aseguradora.

El periodista, que resaltó que tiene más de 28 años ejerciendo la profesión, detalló que abandonó el canal de televisión cuando vio que no tenía “la libertad de seguir hablando lo que yo quería”.

“Mi carrera habla por mi. Yo no tengo nada que ocultar”, expresó Novelli.