Selena Gomez terminó su amistad con joven que le donó el riñón

Francia Raisa, la amiga de Selena Gomez que le donó un riñón en 2017, no tiene contacto con la actriz desde hace más de nueve meses. La razón principal de este distanciamiento se habría desencadenado por el comportamiento de Selena.

“Está eligiendo alternativas muy poco saludables para su vida", consideró Raisa.

La actriz y cantante volvió a beber alcohol, un hábito poco recomendable para una persona que recibió un trasplante de órgano.

"Selena hizo lo contrario que dijo que haría cuando se recuperara. Ella dijo que no bebería más. Francia le llamó le atención porque se preocupa por ella y la quiere. Le dijo que estaba tomando malas decisiones", explicó un amigo cercano de Raisa al portal estadounidense Canoe.

A su vez, una fuente allegada a Gomez dijo que ella estaba "harta" de sentirse en deuda con su amiga tras recibir su riñón en una cirugía que le salvó la vida.

"Esta fue la elección de Francia; Selena no le robó el riñón. Sí, ella toma algunas bebidas de vez en cuando, no todos los días. No usa drogas. Se está divirtiendo, disfrutando y viviendo cómo quiere", refirió un amigo de Selena, quien en una entrevista admitió haber tomado vino en alguna que otra ocasión tras la cirugía de 2017.

Selena y Francia fueron muy buenas amigas durante 11 años y cuando la intérprete de "Wolves" y "I Love You Like A Love Song" supo que debía recibir un trasplante ellas ya vivían juntas.

El sufrimiento de la cantante conmocionó a su amiga. "Un día, ella volvió a casa, no podía abrir una botella de agua y comenzó a llorar", contó Francia al recordar el momento clave en que se propuso ayudar a Selena.

"Le dije que me haría el test para saber si éramos compatibles. Es mi hermana", dijo en esa oportunidad, durante una entrevista para el programa The Today Show.