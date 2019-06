El segundo mandato de CAP se discutirá en un cineforo

Para continuar con el ciclo de cineforos de CinexArt, el martes 26 de junio un panel de críticos comentará la segunda gestión de Carlos Andrés Pérez con la proyección del documental CAP 2 intentos. En el cineforo participarán el director del documental, Carlos Oteyza, la historiadora Inés Quintero y el periodista Nehomar Hernández. Humberto Sánchez Amaya será el moderador.

Será un espacio para la reflexión sobre la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, quien fue destituido del cargo por el Tribunal Supremo de Justicia en el año 1994, por estar involucrado en hechos de corrupción. Los analistas también discutirán las medidas económicas adoptadas por el mandatario y el giro radical con respecto a su primer gobierno (1974-1979).

El largometraje es una minuciosa investigación relatada por los protagonistas e intelectuales de la época: Diego Arria, Arnoldo José Gabaldón, Carlos Blanco y Miguel Rodríguez.

Recordar a Queen

El sábado 29 de junio, por petición del público, se podrá disfrutar de canciones de Queen en un concierto sinfónico con la Orquesta de Violas Ricardo Narváez y la proyección de la película Bohemian Rhapsody. La cita será en CinexArt, en el piso 5 del Tolón Fashion Mall, a partir de las 7:00 pm.

Doce músicos en escena y la mezzosoprano Marely interpretarán “I Want to Break Free”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions”, entre otros temas de la reconocida agrupación liderada por Freddie Mercury.

