Sebastián de la Nuez: “Yo no podría ser escritor si no fuera periodista”

Sebastián de la Nuez ha sido desde el principio de su carrera escritor y periodista simultáneamente. Las historias que ha recogido como comunicador han sido luego materia prima para sus relatos literarios.

En 2014 solía salir a tomar fotos y a recoger datos en Altamira, cuando terminaban las batallas de lacrimógenas, molotovs y ballenas. Luego hacía publicaciones en su blog Hableconmigo.com, o simplemente dejaba anotaciones en sus cuadernos.

“Yo no podría ser escritor si no fuera periodista. Ambas disciplinas son consecuencia una de la otra. Eso siempre lo tuve claro. En mí coexisten los dos ejercicios. Al principio me adapté más a los periódicos pero valoro los medios digitales. Todo lo que escribo tiene algo que ver con algo que vi o sentí en mi desempeño periodístico”, señala el autor venezolano nacido en España, que egresó en 1980 como comunicador social de la Universidad Católica Andrés Bello, y trabajó en periódicos como El Nacional, Tal Cual y El Diario de Caracas.

De la Nuez, que vive en España desde 2016, acaba de ganar el Premio de Relato Corto Isaac de Vega, que entrega la Fundación CajaCanarias, con su libro Lugares comunes, un conjunto de ocho cuentos que tratan temas como su salida de Venezuela, el terrorismo, las redes sociales, la música, la violencia y la amistad, y que se compilará en unas 110 páginas, informó el autor. El galardón está dotado de 3.000 euros y el trabajo será publicado por la institución organizadora. De la Nuez también dictará talleres literarios como parte del reconocimiento.

“Todo ha sido consecuencia de haberme entrenado en la calle”, indica el escritor sobre el premio que recibirá en Santa Cruz de Tenerife, España, en una fecha que aún no ha sido confirmada.

Actualmente trabaja en una historia acerca de la fuga del Cuartel San Carlos que protagonizaron los entonces guerrilleros Guillermo García Ponte, Pompeyo Márquez y Teodoro Petkoff en 1967. “Es un reto personal en el que estoy metido. A lo largo del libro hay una historia paralela ficticia que, desde mi punto de vista, podría conseguir que lo que sucedió sea más real. He tenido como una discusión conmigo mismo para convertirlo en una novela redonda a fin de que diga algo sobre la actualidad”.

Con este nuevo proyecto, De la Nuez reafirma que se considera un periodista y un escritor venezolano: “No me puedo concebir como un periodista o escritor español. Es verdad que nací en Gran Canaria, pero mi oficio está vitalmente atado a Venezuela. Yo sueño con el país, sobre todo con Caracas, que para mí es clave. Me genera nostalgia y añoranza y es una referencia permanente con todos sus peligros”, dice. Señala que regresará si la situación mejora: “Uno siente que es más útil allá que en España, porque acá todo está resuelto, aunque los españoles protesten. Venezuela, en cambio, hay que reconstruirla”.

Para De la Nuez son varios los libros dedicados a contar y dejar testimonio de lo que ha ocurrido en el país en los últimos 20 años. Entre ellos, el periodista destaca trabajos como Diario en ruinas de Ana Teresa Torres, Los terneros de Rodrigo Blanco Calderón y Siete sellos: crónicas de la Venezuela revolucionaria, compilado por Gisela Kozak Rovero. Aplaude el periodismo de investigación de varios portales digitales y la labor de los fotógrafos. “Toda la tragedia hay que documentarla para que no se olvide. Hay destellos e historias que demuestran que el venezolano tiene con qué salir de esto”.

Vida en el blog.

Sebastián de la Nuez jamás ha leído un libro completo en formato digital. Prefiere el papel. Pero sí disfruta de artículos, cuentos o ensayos largos desde su tablet. “No me pidas que lea una novela en pantalla. No tengo eBook y no lo tendré a menos que me obliguen”, dice entre risas.

Eso no significa que no sea partidario de las publicaciones digitales. De hecho, coordina el blog Hableconmigo.com, que surgió como apéndice de la cátedra Entrevista Periodística que impartió en la UCAB. En principio, era para destacar los mejores trabajos de los estudiantes. Ahora es un espacio en el que se publican crónicas o comentarios sobre libros. “La gente lo lee y tengo seguidores y comentarios. No tiene nada que ver con la literatura. Son textos que siempre tienen un tono muy objetivo”.

Considera que lo importante de la lectura digital o impresa es que la historia esté bien escrita, más allá del formato: “Si está mal redactada, pues lo estará en ambos casos”, asegura.