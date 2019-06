Sam Rockwell negocia incorporarse a la nueva película de Clint Eastwood

El actor Sam Rockwell, ganador del Óscar al mejor intérprete de reparto por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017), negocia su incorporación al elenco de The Ballad of Richard Jewell, la nueva película del cineasta Clint Eastwood.

El medio especializado Variety aseguró este lunes que, si las conversaciones llegan a buen puerto, Rockwell interpretará a un abogado en esta cinta basada en el atentado de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Richard Jewell fue el guardia de seguridad que descubrió una mochila con artefactos explosivos en su interior y evitó un número mayor de víctimas al ayudar a evacuar el área poco antes de que se produjera el estallido.

En un principio, se le presentó como un héroe cuya intervención salvó vidas, pero, de repente, Jewell pasó a ser considerado un villano al ser el sospechoso número uno y fue investigado como presunto culpable.

Finalmente, Jewell fue exonerado.

Esta cinta sobre la vida de Jewell contó en su día con Leonardo DiCaprio y Jonah Hill como figuras de su reparto y, aunque ya no formarán parte del elenco, sí que siguen vinculados al proyecto como productores.

Por el momento no se conoce quién encarnará a Jewell en The Ballad of Richard Jewell.

Tras su triunfal actuación en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Rockwell ha encadenado varios papeles de prestigio como el de George W. Bush en Vice (2018), que le dio una nueva nominación al Óscar; o el del coreógrafo Bob Fosse en la serie Fosse/Verdon, donde se mide en un duelo interpretativo de altura frente a la actriz Michelle Williams.

Por su parte, Clint Eastwood es una de las grandes leyendas del cine estadounidense, tanto delante como detrás de las cámaras, y cuenta con cuatro Óscar en su palmarés.

Como director ha destacado en largometrajes como Bird (1988), Unforgiven (1992), Mystic River (2003), Million Dollar Baby (2004), Letters from Iwo Jima (2006) o Gran Torino (2008).

El último trabajo hasta la fecha de Eastwood fue The Mule (2018), película que dirigió y protagonizó y que relataba la historia real de un anciano de 90 años que colaboraba con el cartel de Sinaloa transportando droga.