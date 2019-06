Salma Hayek podría incorporarse a The Eternals de Marvel Studios

Salma Hayek está negociando su incorporación a la cinta The Eternals que prepara Marvel Studios, informó el medio especializado The Wrap.

Si las conversaciones finalizaran en un acuerdo, la mexicana compartiría escenas con Richard Madden, conocido por haber interpretado a Robb Stark en Game of Thrones y también por liderar la serie Bodyguard; y con Kumail Nanjiani, de la comedia televisiva Silicon Valley y de la película The Big Sick (2017).

Angelina Jolie es otra de las actrices que ha sonado con mucha fuerza desde hace meses para protagonizar The Eternals, pero The Hollywood Reporter aclaró que la estadounidense todavía está negociando su fichaje y aún no ha firmado un contrato.

La realizadora china Chloé Zhao, que cosechó un gran éxito entre la crítica con su película The Rider (2017), dirigirá The Eternals.

Basada en los cómics homónimos creados por Jack Kirby, The Eternals se centrará en unos personajes llamados Eternos que tienen extraordinarios poderes, que son casi inmortales y que fueron creados por unos seres cósmicos denominados Celestiales.

Frente a los Eternos aparecen los Desviantes, que representan la rama monstruosa y malvada de la obra de los Celestiales.

La versión para la gran pantalla de The Eternals contará con un guion escrito por los primos Matthew y Ryan Firpo.

The Eternals es uno de los proyectos que Disney está maquinando para el futuro de Marvel Studios, que cerró una etapa de su ambicioso universo cinematográfico con el estreno de Avengers: Endgame (2019).

El lanzamiento de esta película ha sido un fenómeno mundial puesto que, con 2.751 millones de dólares recaudados, figura ya como la segunda cinta más taquillera de la historia del cine, solo por detrás de Avatar (2009), que tiene el récord con 2.788 millones.

Nominada a la estatuilla a la mejor actriz por Frida (2002) y considerada en Hollywood como una de sus estrellas latinas más importantes, la carrera de Salma Hayek incluye también las películas Desperado (1995), From Dusk Till Dawn (1996), Wild Wild West (1999) y Beatriz at Dinner (2017).

Entre los proyectos en el horizonte de la mexicana sobresale Molly, una película de la directora británica Sally Potter y en donde Hayek compartirá créditos con Javier Bardem, Elle Fanning, Chris Rock y Laura Linney.