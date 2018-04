Rosa Virginia Urdaneta: “No es momento para improvisar”

Rosa Virginia Urdaneta es licenciada en Biología por la Universidad Simón Bolívar, pero desde hace 31 años el estudio de los seres vivos fue desplazado por un firme interés por la cultura que la ha llevado a adentrarse en las dinámicas de las comunidades y su entorno. Específicamente, en todo lo que resume la experiencia en términos educativos, lúdicos y artísticos en relación con la ciudad como punto de encuentro.

En Cultura Chacao ha permanecido durante 11 años, y desde el 21 de febrero la preside en el cargo que dejó Albe Pérez.

—¿Cuáles son los principales retos para este año?

—La cultura nos ayuda en los desafíos. Nos adentra en temas sobre la paz, el diálogo, la participación en la comunidad; ofrece un territorio para la democracia cultural; reafirma que la convivencia es una estrategia para vivir. Nos ayuda a renovar el pacto ciudadano y a hablar de calidad de vida. Creo en la cultura desde esa concepción. Por eso, debemos pensar en un Plan de cultura, obviamente municipal, para hablar de problemas reales y encontrar soluciones factibles. Tenemos que plantear una estrategia para construir participativamente un municipio que está en una ciudad que no nos puede resultar ajena. Vivimos un momento bastante particular en el que nos enfrentamos a volver al mínimo en todos los sentidos, especialmente en el tema presupuestario. Ser gerente cultural es más necesario que nunca. No es un momento para improvisar en esta gerencia.

—¿Se mantiene el porcentaje de presupuesto para Cultura Chacao? Normalmente ha rondado el 1%.

—Sí. Además, siempre nos dan créditos especiales. No hablamos de cambiar sino de actualizar líneas. En eso estamos trabajando. Para ello, necesitaremos revisar cada tres meses los números. Anteriormente, montábamos presupuestos anuales y podíamos culminar el año con lo que teníamos y algunos créditos adicionales. Ahora será fundamental el apoyo de la empresa privada y de las embajadas. Incluso, hemos conversado con el alcalde Gustavo Duque la posibilidad de crear contribuyentes especiales para Cultura Chacao.

—¿Cómo se verá afectado el ritmo al que está acostumbrado el habitante y visitante del municipio?

—El principal objetivo de las políticas municipales es el chacaoense. En nuestra experiencia, 70% del público de nuestros programas es del municipio, el resto es externo, a menos que se trate de un evento muy grande. Que la gente de Chacao no dude de que la seguiremos atendiendo con mucho esmero con actividades que lleguen directamente a ella. Por eso revisaremos que los planes sean a largo plazo, por ejemplo, que los trabajos en la biblioteca tengan continuidad para que haya un impacto, no en número de personas, sino en el hecho de que el niño que llegue disfrute un libro y se convierta en lector. En un panorama como el que tenemos el reto es la continuidad. A la larga, lo más seguro es que haya proyectos más pequeños con impacto en poblaciones puntuales, bien sea infantil, de tercera edad o adolescente, pero que puedan sentir que hicieron algo que las marcó. Las otras actividades, más puntuales y separadas en el tiempo, son maravillosas, pero cuando el dinero es escaso hay que lograr el objetivo buscando un perfil.

—Una de esas actividades puntuales es el Festival de la Lectura Chacao, que suele realizarse en abril.

—Evaluamos escenarios con respecto a la fecha y los costos. Hemos analizado cinco escenarios con distintos costos y acercamientos a las personas que nos pueden ayudar económicamente. Hay que preparar un proyecto muy redondo para vender un festival. Sin lugar a dudas, vamos a hacer lo imposible para llevarlo adelante en un país complejo. Además, será su décima edición. Claro, haremos énfasis también en otros planes importantes que tienen que ver con la animación de la lectura y la Red de Ludotecas, espacios que reciben entre 300 y 400 niños al mes cada uno. Así como queremos hablar de eventos grandes, que cada vez serán menos por problemas de presupuesto, la idea es atender posiblemente a menor cantidad de personas pero con acciones que a lo largo del tiempo tengan un impacto importante. La crisis nos ha pegado a todos, sectores populares, clase media... Podemos pensar en actividades recreativas para los niños, lecturas de cuentos, cine, arte. Por ejemplo, el cine en la calle en momentos en los que es cada vez más caro ir a una sala, es una buena opción, y no dejar de pensar en el tema académico y de formación tanto para niños y jóvenes como para adultos.

Perspectivas de gestión

Rosa Virginia Urdaneta, presidente de Cultura Chacao, considera que el trabajo que haga el equipo de la institución puede servir para el país que quede luego de la crisis. “Porque vendrá otro país. No trato de verlo como algo negativo, sino como una experiencia compleja, difícil y de la que saldremos adelante. Lo más importante, creo, el factor humano, sigue motivado a seguir adelante. No nos vamos a parar por esta complejidad. Nos afecta y nos lleva a un estado de ánimo que no es el más idóneo, pero sigue siendo un reto. No dejamos de ser un país latinoamericano. Hay experiencias como las de Medellín en la que a pesar de los momentos difíciles que vivió, salió adelante”, indica la gerente cultural que se ha especializado en áreas como gestión de la diversidad, formación y cultura ciudadana, políticas públicas y desarrollo local, museología y economía social de mercado.