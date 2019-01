Roma abrió el debate en torno al buen y mal cine

A mediados de diciembre, Roma, la última cinta de Alfonso Cuarón, fue objeto de comentarios negativos y positivos. Ha habido quienes la califican de telenovela azteca en blanco y negro y otros que la han elevado a la categoría de obra maestra.

El filme, que se estrenó el 14 del mes pasado en la plataforma de streaming Netflix, resultó ganador del León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, está entre los finalistas de la competencia por el Oscar a Mejor Película de Habla no Inglesa y cuenta con tres nominaciones a los Globos de Oro: Mejor Película Extranjera, Mejor Guion y Mejor Director.

De acuerdo con el sitio Rotten Tomatoes, donde están reunidas las críticas de especialistas y de las audiencias, el largometraje ha obtenido un porcentaje de 96% de aprobación, una de las mayores puntuaciones para una producción.

Pero el público es el que menos la ha favorecido: la audiencia le otorga 85% de aceptación, 11% menos que los expertos.

Algunas de las quejas de los espectadores están relacionadas con que no entienden por qué la han calificado de obra maestra o consideran que la narración es demasiado lenta.

La historia de Roma, que se nutre de la infancia de Cuarón, está principalmente enfocada en Cleo (Yalitza Aparicio), la empleada doméstica de una familia mexicana de clase media en la década de los setenta. A través de ella vemos protestas estudiantiles, hombres bala, artes marciales y crisis familiares.

El filme parece no tener un conflicto central. Este bien pudiese ser el de la madre (Marina de Tavira) tratando de cuidar a su familia o el miedo que invade a Cleo luego enterarse de que está embarazada. La narración es un ir y venir del personaje principal en medio de una rutina que se rompe a ratos mientras disfrutamos de una detallada fotografía de Ciudad de México, en especial de la colonia de Roma, que es como una especie de universo intocable dentro de la historia. Visualmente también es muy atractiva la insistencia en el movimiento del agua, que suele aparecer en momentos determinantes de la cinta.

Entre quienes la consideran una de las mejores producciones de 2018 está el crítico Sergio Monsalve: “Desde mi punto de vista, es la película más importante del cine mexicano desde Amores perros, que se estrenó en el 2000. Roma sintetiza el cine radical mexicano de los últimos años”, afirma.

Señala que es incontestable el valor fotográfico de Roma, pues a su juicio en este aspecto Cuarón redimensiona la estética del muralismo y dialoga con la historia de la caricatura gráfica de su país. “El paisaje, que va resignificando la historia, permite al espectador ir a distintas partes. Esta estética de paisajes vivientes guarda mucha relación con el cine vanguardista europeo. Es un largometraje estéticamente vasto y retador”, indica Monsalve.

El crítico José Pisano hace dos análisis. Primero, y desde un punto de vista objetivo, aplaude la calidad formal de Roma, entre la que destaca el gran nivel de la fotografía, el sonido y la puesta en escena. “Sin duda alguna, eso es sobresaliente”, asegura. En segundo lugar, dice que el debate se abre por el tema argumentativo. “Hay gente que puede pensar que es lenta o que no le resulta emotiva”, añade. En este punto coincide con Monsalve: “El tema más polémico es el argumentativo. Ahí se extiende el debate. En mi caso, creo que era necesaria esta historia y que tuviera contradicciones en la pantalla”.

Pisano añade: “Pienso que la película está formalmente tan cuidada y posee una poesía tan particular, esa que conecta con la gente, que pudiese pecar contra la expectativa de una parte del público. Yo hace tiempo no veía una cinta que generara tantos comentarios como Roma, que por un lado son favorables para darle publicidad y, por otro, genera extrañeza entre ciertos espectadores que no conectaron”, señala.

Otro crítico, Pablo Gamba, dice que solo destacaría que Roma ha contado con un gran poder de difusión para convertirse en el filme sobre el que todo el mundo parece hablar. “Es el poder de Netflix. Hay muchas otras películas que merecerían igual o mayor atención, incluso latinoamericanas como la paraguaya Las herederas, de Marcelo Martinessi, por ejemplo”, opina. Y agrega: “Yo creo que los venezolanos deberíamos estar aplaudiendo y criticando La soledad de Jorge Thielen Armand, que es una pieza de ficción muy superior sobre las relaciones de los dueños de una casa con sus ex sirvientes que se apoderan de ella, y en la que participa la misma gente involucrada en el conflicto real. Eso sí es hacer buen cine, valiente y con sensibilidad social”.

FICHA

Roma

México, 2018

Director: Alfonso Cuarón

Protagonistas: Yalitza Aparicio y Marina de Tavira

Duración: 135 minutos

Disponible en Netflix