Rocketman también llegó al sistema de orquestas

Desde el primer teaser, publicado en octubre del año pasado, se sabía que la biopic de Elton John llegaría a la gran pantalla a finales de mayo de 2019. Pero su obra musical no solo se mostraría en los cines. Paralelamente, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, se preparaba para rendir un tributo que coincidiera con la proyección de Rocketman en las salas del país.

La producción de Rocketman Sinfónico comenzó a principios de año y no fue fácil, cuenta Ollantay Velásquez, director a cargo -en esta oportunidad- de la Orquesta Juan José Landaeta, formación del sistema que nació en 2018 al fusionarse la Orquesta Sinfónica de Caracas y la Orquesta Sinfónica Teresa Carreño. “Es un repertorio exigente. De la costumbre de tocar piezas de otro género, de corte académico, nos involucramos en esta ocasión con algo totalmente diferente que, a pesar de ser de una generación distinta a la nuestra, todos sabemos quién es Elton John y la influencia que ha tenido en el mundo musical”, dijo.

La Orquesta Juan José Landaeta, acompañada por el Ensamble Pop 80’ 90’ -una creación del baterista Andrés Briceño que junta a músicos de la Simón Bolívar Big Band Jazz con los cuatro cantantes seleccionados de las audiciones para interpretar las letras de Bernie Taupin- repite función esta tarde, a las 4:00 pm, en la Sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música, en Quebrada Honda.

Cada elemento fue conceptualizado con un fin. Desde la elección por concurso de los arreglistas, que de 10 solo seleccionaron a dos: Abraham Maduro, contrabajista de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y Pablo Segura, violinista que actualmente se desempeña como arreglista y compositor, hasta el opening con “Funeral for a Friend”, canción con la que Elton John suele abrir sus presentaciones. “Es su tradición. Y nosotros intentamos hacerlo lo más cercano posible”, explicó Velásquez.

Aproximadamente 120 músicos entraron a las 4:00 pm del viernes para dar inicio al homenaje. Las luces bajaron y se proyectó el tráiler de la película dirigida por Dexter Fletcher -quien también realizó la biopic sobre Freddy Mercury Bohemian Rapsody (2018)- y en la que Elton John y su esposo David Furnish fungen de productores. Una pieza que relata la transformación del pianista al hombre del espectáculo mundialmente reconocido, sin ocultar sus sombras, miedos y la vida de excesos por la que transitó.

Viber Reinoso, Ocmaly Sierra, Caroline Pantojo y Ronie Centeno, junto con cuatro coristas, son los encargados de entonar 16 canciones en el transcurso de dos horas. El recorrido comienza con “Saturday Night’s Alright for Fighting”, el primer sencillo del álbum Goodbye Yellow Brick Road de 1973, seguida por “Tiny Dancer” y “Your Song”, una de las canciones más difíciles de interpretar para Reinoso porque “tiene un mensaje muy profundo y es entender lo que se quiere comunicar para poder transmitir eso al momento de cantar”.

Fue todo un reto, cuenta Reinoso, interpretar al showman. “Me sacó de mi zona de confort porque suelo cantar más blues, jazz, y esto es rock glam, pop. Fue complejo. Además, suelo ser bastante sobrio en la vestimenta y él es muy extravagante. Tampoco suelo moverme tanto y tuve que bailar e ir de un lado al otro del escenario. Revisé muchísimos videos y vi la película. Fue una experiencia muy divertida”.

“Goodbye Yellow Brick Road”, “Sorry Seems To Be The Hardest World”, “Bennie and The Jets” y “Rocketman” fueron las canciones más coreadas y disfrutadas por el público que casi llenó las 880 butacas de la principal sala de la sede del sistema.

Otra pieza clave en el tributo fue Jesús Milano, quien a sus 22 años estuvo al frente del piano. Cuenta que nunca pensó que realizaría una presentación de este corte, ni mucho menos dentro con el sistema. “Tuve que aprender muchísimo. La dinámica del rock es diferente a la música académica o al jazz, es mucho más energético. Aquí siempre se había hecho música académica y se está implementando la popular, un poco el jazz, no más allá”. Y agregó: “Pero ha sido un cambio total y para bien. Es algo completamente nuevo y gratificante”.