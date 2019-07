Robert Downey Jr: No solo soy el papel de Iron Man

La etapa de Robert Downey Jr. como Iron Man terminó. Y él lo sabe. Puede que su rostro siempre se vincule por el papel que interpretó desde 2008, pero el actor considera que él no solo es Tony Stark. “No soy solo este papel que he estado interpretando, no soy un personaje de ficción. No soy lo que hice con este estudio”, afirma.

“No soy mi trabajo, ni lo que hice para Marvel. Tampoco soy el período de tiempo que he pasado interpretando a mi personaje”, le dice Downey Jr. a The Hollywood Reporter, en un momento en que las fronteras entre el personaje y el actor comenzaron a desdibujarse.

Confiesa haber disfrutado mucho el tiempo en el que realizó a Iron Man. “Siempre hay una dependencia en algo que sientes que es seguro. Es lo más cerca que he estado de ser un niño mimado”.

Salir del universo cinematográfico de Marvel no le tomó por sorpresa. “No me he visto obligado a explorar la nueva frontera de lo que es mi vida creativa y mi vida personal después de esto”, señaló el actor, quien se adelantó a los acontecimientos. “Si pones la mirada en que en la primavera de 2019 todo va a cambiar, empiezas a mentalizarte antes, porque siempre es en las transiciones de una etapa a otra cuando la gente se desmorona”.

Los nuevos proyectos ya están andando. El actor le dará vida a un médico capaz de hablar con los animales en la película The Voyage of Doctor Dolittle, en la que participaran también Antonio Banderas y Michael Sheen y cuyo estreno será en 2020. También estará en la siguiente entrega de la saga Sherlock Holmes, que saldrá en diciembre de 2021.