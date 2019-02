Ricardo Montaner sobre Venezuela: Es difícil perdonar 20 años de asesinatos

El cantautor Ricardo Montaner indicó este sábado que ante el conflicto político que confronta Venezuela no puede haber neutralidad, en referencia a la posición del papa Francisco, quien se negó a intervenir en la situación del país hasta que ambas partes lo deseen.

“Creo que no se puede ser neutral en ciertas situaciones. Dios es el primero que no es neutral y si hay alguien que sabe de Justicia es Jesús. Él no nos dice 'sean tibios' o 'neutrales', sino 'por aquí debes ir'. Ser neutral en estas circunstancias me suena demasiado cómodo”, dijo Montaner.

El artista señaló que sería muy difícil para él perdonar 20 años de “asesinatos y muertes”, en referencia al gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.

“Los seres humanos somos demasiado frágiles y vulnerables como para manejar el perdón de manera fácil. Dios nos ama tanto que nos perdona todo, pero para mí es muy difícil perdonar 20 años de asesinatos y muertes”, indicó.

Con información de Infobae.