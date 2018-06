Ricardo Montaner: Por favor colombianos, no sigan el ejemplo de Venezuela

Ricardo Montaner, cantante venezolano, pidió este sábado a los colombianos votar con conciencia y con el corazón para no cometer los errores que actualmente padecen los venezolanos.

"En la mañana me tocó visitar a los venezolanos que viven en el terminal de pasajeros. Fue muy triste, caras de desaliento, desesperanza, niños chiquitos, jóvenes tratando de vender café o buscando un trabajo, que no saben a donde ir y ni cuánto tiempo se quedarán ahí. Me preguntaba por qué sucede, la respuesta era muy fácil, porque hace 20 años Venezuela eligió muy mal", expresó Montaner en un video publicado vía Instagram, desde Colombia.

El cantante comentó que los colombianos están pasando por un momento decisivo en los próximos días. Advirtió a los ciudadanos de Colombia que deben saber muy bien a quien elegir para que no sigan el ejemplo de Venezuela.

"Por favor voten a conciencia. Voten con el corazón. No sigan el ejemplo de Venezuela", dijo el cantante Montaner.

Los colombianos eligirán este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales si votarán por el derechista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro.