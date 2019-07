El rey león es real, divertida y emotiva

En los últimos años, Disney se ha encargado de relanzar casi todos sus clásicos animados de las décadas de los años ochenta y noventa del siglo pasado. No solo las historias de sus icónicas princesas han llegado a la gran pantalla en versión moderna y live action, también lo han hecho historias como las de Dumbo y El libro de la selva, protagonizadas por animales. Y la vida de Simba, el heredero de Mufasa en El rey león, es la nueva producción que llega a las salas. Una de las cintas más aclamadas de la factoría Disney.

El realismo de los animales es el aspecto más relevante e impactante de la cinta. Luego, la música de Hans Zimmer y las canciones interpretadas por Beyonce y Donald Glover agregan romanticismo y emotividad al largometraje. Por último, los personajes Timón y Pumba, con su humor y buena vibra, divierten hasta en los momentos más tensos.

El rey león cuenta exactamente la misma historia de la cinta animada que dirigieron Rob Minkoff y Rogers Allers. Simba (con voz de Donald Glover) es un pequeño cachorro que se entrena para heredar el trono de su padre, Mufasa (James Earl Jones), pero la traición de su tío Scar (Chiwetel Ejiofor) y el asesinato del rey lo obligarán a huir de su tierra. Simba intenta llevar una vida “sin preocupaciones” junto a sus nuevos compañeros Timón (Billy Eichner) y Pumba (Seth Rogen), pero su vieja amiga la leona Nala (Beyonce) lo busca para salvar el reino del malvado Scar y recuperar el trono que siempre le ha pertenecido.

Algunos críticos aseguran que el largometraje es innecesario por el hecho de que no tiene cambios respecto al clásico animado. “La historia y las canciones son fieles a la cinta original. La magia está prácticamente intacta. Nunca antes fue tan innecesario un remake, quizás, pero todavía es bueno ser rey”, reseñó Entertainment Weekly, y agregó que El rey león es, probablemente, la película más conservadora, menos sorprendente y con menos riesgos del siglo.

Jon Favreau, quien dirigió El libro de la selva (2016), está a cargo de la nueva cinta. Si ya el cine había sido testigo de cómo las computadoras podían crear en pantalla animales con aspecto muy cercano al real, con esta película el avance es significativo. El rey león marca un hito en tecnología cinematográfica y figura como el principal reto al que se enfrentarán las futuras producciones que involucren animales ficticios.

Favreau expresó, en una entrevista para la agencia Efe: “Con todo lo que aprendí rodando El libro de la selva, vi una oportunidad de hacer llegar El rey león a la nueva generación con unos visuales emocionantes, y de compartir la historia una vez más con la audiencia a través de un insólito elenco”.

“Estamos lidiando en este reino en donde la ilusión y la realidad se superponen y, a veces, es agradable ver algo que nos ayuda a entender cuán poderosa es la tecnología y nos mantiene alerta para vigilar que no está siendo utilizada con un mal propósito”, agregó.

Los detalles del rostro, el pelo y la piel de los animales se aprecian muy reales. “Puedes llamarla animada, pero esta película parece uno de esos documentales que Disney lanza todos los años para el Día de la Tierra. Apenas puedo notar la diferencia y ese es el logro clave de este Rey León 2.0”, escribió Pete Hammond para el medio especializado Deadline.

La película, aunque es totalmente animada, podría pasar fácilmente, de acuerdo con The Hollywood Reporter, como un live action por su increíble realismo.

La música de El rey león está a cargo, como en la cinta original, del compositor alemán Hans Zimmer. Icónicas canciones como “The circle of life” “I just can’t wait to be king” y “Hakuna matata” regresan en la nueva película. Emotiva es la interpretación de Danny Glover y Beyonce de “Can you feel the love tonight”, momento en que Simba y Nala se reencuentran como adultos y empiezan una historia de amor.

Pero el drama y el romance no son los únicos recursos presentes en la película. El humor que le agregan el jabalí y el suricata a los diálogos hace que la historia también se torne divertida. De acuerdo con la revista Variety: “Timón y Pumba se roban el show. Rogen y Eichner actualizan el guion y le agregan su propia rutina. Funcionan de forma brillante y realzan la película en el momento en que aparecen en pantalla”.

“Enfocado en mejorar la apariencia de los filmes animados anteriores, Favreau refuerza el poder del clásico de 1994. Si nunca fuiste fanático de El rey león, no tienes nada que buscar. Pero, para aquellos niños que nunca han visto la película, esta puede ser una experiencia que les cambie la vida”, concluyó Variety.

El rey león llegará a las salas de cine venezolanas este viernes 19 de julio cuando se cumplen 25 años de su estreno animado.

En su versión subtitulada se podrá disfrutar en las salas de los centros comerciales Los Próceres, Paseo El Hatillo, Tolón y San Ignacio del Circuito Cinex. Mientras que en Cines Unidos estará en las salas de sus complejos en Sambil Barquisimeto, Sambil Maracaibo, Sambil Valencia, Orinokia, Sambil Margarita, Sambil San Cristóbal y en los centros comerciales Líder, Los Naranjos y Millenium Mall, en Caracas.