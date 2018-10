Revelaron quién será la nueva actriz que interpretará a Harley Quinn

La Comic-Con anunció en Nueva York (Estados Unidos) que la actriz estadounidense Kaley Cuoco prestará su voz al personaje de Harley Quinn la protagonista de la serie El Escuadrón Suicida que será transmitido en DC Universe, una plataforma de streaming por suscripción.

"Este viaje ha sido un sueño hecho realidad y ha cambiado mi vida. Sin importar cuando terminara, mi corazón siempre se iba a romper en dos pedazos. Ahogados en lágrimas, les prometemos darles la mejor temporada hasta la fecha", dijo Cuoco en Instagram.

Cuoco dijo durante una entrevista de Comic-Con que será la protagonista y productura de la nueva serie que se estrenará en 2019 y que estará dirigido para un público adulto debido a la violencia y vocabulario, así lo reseñó El Comercio.

"Esto ha sido la cosa más más arriesgada, más oscura que he hecho en mi carrera. He maldecido y gritado más de lo que creo que alguna vez he hecho, y ha sido explosivo. Es muy liberador", dijo la actriz estadounidense para USA Today.

Por su parte, Margot Robbie rechazó realizar la voz del personaje Harley Quinn por otros compromisos laborales.