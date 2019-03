Revelaron la propuesta de Alex Rodríguez a ex modelo Playboy

Zoe Gregory, ex modelo de Playboy, aseguró que el ex pelotero de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez, le propuso hacer un trío dos semanas antes de comprometerse con la cantante Jennifer López.

Gregory aseguró que el deportista le envió una foto de sus genitales con un mensaje de texto en el que pía “chichas divertidas”, reseñó The Sun.

“Jlo es increíble y ella no se merece esto. Mientras se preparaba para casarse con ella, me estaba pidiendo videos de sexo, exigiéndonos que nos conectáramos y pidiéndome que hiciera arreglos con otras chicas”, aseguró la ex modelo.

Rodríguez ya había sido acusado por el ex toletero de las Grandes Ligas José Canseco, quien también señaló que el ex pelotero le era infiel a la artista puertorriqueña.

Con información de The Sun.