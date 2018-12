Revelaron las primeras fotos del Live Action de Aladdin

La revista estadounidense Entertainment Weekly reveló este lunes las primeras fotos del Live Action de Aladdin, la película de Disney de los años 90 que regresa a la pantalla grande, bajo la dirección de Guy Ritchie.

En la revista de la portada se puede observar a Will Smith, que interpretará al Genio, Naomi Scott, como la princesa Jasmín y a Mena Massoud, como Aladdín.

La premisa de la pieza audiovisual es sobre un ladrón que se hace amigo de un genio y se enamora de una princesa. Su estreno está previsto para 2019.

"Mis habilidades y mi experiencia podrían agregar lo suficiente para que se sienta fresco y valga la pena, pero no tanto para que pueda eliminar la nostalgia", aseguró el director a Entertainment Weekly.

