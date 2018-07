Restos de "Joe" Jackson fueron enterrados junto a los de Michael

La familia Jackson se reunió este lunes para despedir a Joseph "Joe" Jackson, el patriarca del clan, quien falleció el pasado 27 de junio a los 89 años tras batallar contra un cáncer hepático.

Hijos, nietos y su esposa Katherine estuvieron presentes en la ceremonia íntima que se realizó en el cementerio Forest Lawn Memorial Park de Glendale, California, lugar donde "Joe" fue enterrado junto a su hijo Michael Jackson, el "Rey del Pop".

El recinto fue cerrado para evitar que se transformara en un centro de peregrinación para los seguidores del intérprete de "Bad" y evitar que se interrumpiera al resto de las personas que tienen enterrados a sus familiares allí.

De negro y emocionados, hijas como LaToya y Janet acudieron a la despedida de su padre; también lo hicieron sus nietos Paris, Prince Michael y Blankett, hijos del fallecido cantante, además del cantautor Stevie Wonder. Los asistentes compartieron un almuerzo después del entierro de "Joe". Se espera que la familia Jackson realice un homenaje público al creador de The Jackson Five para que todos puedan recordarlo.

Se espera que la familia Jackson realice un homenaje público al creador de The Jackson Five para que todos puedan recordarlo.