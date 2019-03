La respuesta de Selena Gomez ante la declaración de Justin Bieber

Hace tiempo que lSelena Gomez no recuerda a Justin Bieber y "cerró esa puerta", dijo una fuente cercana de la actriz estadounidense

“Selena ya cerró esa puerta y se encuentra en un muy buen lugar porque él ya no es parte de su vida. Ella no quiere tener nada que ver con ninguno de los dos y no entiende por qué él la volvió a mencionar”, declaró la fuente al sitio RadarOnline.

Bieber publicó recientemente en redes que la también cantante ocupa un lugar en su corazón y que aún la ama.

Eso ocurrió después de que un usuario de Internet le escribió a Bieber para decirle que se caso con Hailey Baldwin porque no pudo hacerlo con Selena, lo cual molestó al cantante.

“¿Por qué dedicaría mi vida entera a alguien con quien me he casado para luego volver con mi ex? […] Amé y amo profundamente a Selena, ella siempre ocupará una parte de mi corazón, pero estoy totalmente enamorado de mi esposa. Ella es lo mejor que me ha pasado”, respondió Bieber.